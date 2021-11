Bertín Osborne acudió a Viva la vida al estar inmerso en la promoción de su nuevo trabajo musical. Allí contestó con sinceridad a todas las preguntas de Emma García , incluyendo uno del que no habla habitualmente: la muerte de su primer hijo.

Pese a que, evidentemente, Bertín no se siente cómodo con el tema, el presentador confesó que ha ido nada más que una vez a visitarle. "Tengo un hijo en el cementerio y fui una vez nada más. Mi primer hijo murió a los quince días. Me cuesta un trabajo enorme".

Bertín Osborne, sin embargo, sí irá al cementerio a despedirse de una de sus mejores amigas, fallecida recientemente, Mercedes Domecq.

La mala experiencia de Bertín y Emma

Todo en una entrevista en la que Emma García reconoció que han iniciado un nuevo capitulo, ya que ella y Bertín no se caían precisamente bien. "La peor entrevista de mi vida fue con él y luego ya fuimos limando asperezas. Los dos somos muy poco hipócritas y entonces ninguno de los dos ha disimulado nada. Cuando no nos caíamos bien no nos caíamos bien, y ahora es una delicia".

Ahora está enfrascado, como el resto de su familia, en los cuidados a su hijo Kike, que ocasionalmente tiene crisis de salud. "Me asusté mucho, pero enseguida se le pasa", dijo al respecto de la última.

Por lo demás, Bertín atraviesa una etapa vital muy tranquila tras su separación de Fabiola Martínez. "Me he relajado en el campo y sin ninguna gana de nada, disfrutando el momento", dijo en Viva la vida.