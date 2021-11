Un día después de las declaraciones de Antonio David confirmando su separación de Olga Moreno, el presentador Jorge Javier Vázquez aprovechó el Sábado Deluxe para hacer una nueva y encendida defensa de Rocío Carrasco y, de paso, ignorar las acusaciones del ex guardia civil sobre el tratamiento informativo a su familia.

"No las hago a la ligera", empezó diciendo Jorge Javier. "Lo hago después de ver y escucharos mucho. Estoy convencido de que con el tiempo, y no muy lejano, Olga Moreno acabará pidiendo perdón a Rocío Carrasco", dijo sin sonrojo.

Es más, Jorge Javier Vázquez también vaticinó que Rocío Flores, que pocos minutos antes que su padre hizo acto de aparición en El Programa de Ana Rosa, el principal rival de todos los programas presentados por el de Badalona, que la joven también se alejará de Olga Moreno en el futuro. La semana pasada, el presentador se burló en plató de la periodista disfrazándose de bruja.

"La relación entre ambas acabará deteriorándose porque Olga Moreno no tendrá más remedio que hablar con Rocío Flores acerca de cómo es su padre y decirle que la imagen que tiene no se corresponde con la realidad", opinó Jorge Javier.

Que Rocío Flores no es santo de la devoción del presentador quedó de nuevo demostrado por otra frase pronunciada en Sábado Deluxe: "Tendríamos que ver de qué manera o cuánto utiliza la hija al padre, tiene trastienda, no es una niña cándida".

No obstante, y volviendo sobre el hecho principal, la separación confirmada de la pareja, Jorge Javier, presentador del programa que especuló durante semanas con posibles amantes del excolaborador, señaló que "no sabíamos que ella está decepcionada con él y está hasta las narices, esto no lo sabíamos. No sabíamos que se ha visto en situación que ella jamás pensaba que se iba a ver, que está presionada por la familia de Antonio David".