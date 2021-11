Ana Rosa Quintana deja 'El Programa de AR' por un cáncer de mama

Shock en El programa de AR. Su presentadora y directora, Ana Rosa Quintana, ha revelado en directo que sufre cáncer de mama y que abandonará el programa durante el tratamiento.

La periodista dejó el lunes en manos de Matías Prats la última hora del programa, lo que extrañó a la audiencia. El martes ha confesado que sufre la enfermedad y que abandona debido a este carcinoma en una mama.

Ana Rosa Quintana cedió el testigo a sus compañeros tras contar el diagnóstico ante las cámaras, que visiblemente emocionados han seguido con el programa.

"Hoy voy a hablar de mí. Normalmente no he faltado a mi cita con vosotros, ni siquiera en pandemia, pero estoy tan agradecida a todos por estos diecisiete años que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida".

💙 "Sé que me voy a curar" 💙 Hoy es un programa difícil. Ana Rosa se despide por una temporada tras compartir con su audiencia, su otra familia, que le han detectado "un carcinoma en una mama". Nosotros ya contamos los días para volver a verla 💪👑 #AR2N https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/oy9NpEdqGu — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) November 2, 2021

"Hoy me quiero despedir por una temporada que espero no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama, y aunque está localizado necesito dedicarme a mí, pero sé que voy a curarme", continuó Ana Rosa.

La reacción en redes sociales ha sido inmediata y masiva, con muchos espectadores comunicándose con la periodista para darle ánimos en tal difícil situación.