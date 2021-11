Belén Esteban estalla contra Samanta Villar y le recuerda que retransmitió su parto

Belén Esteban estalló el martes en el plató de Sálvame tras las declaraciones de Samanta Villar en la televisión catalana 8tv, donde criticó a los famosos que utilizan a sus hijos para aparecer en televisión. "Que Belén Esteban y quien sea no pueda ir a plató a decir ‘mi hija’ o ‘el padre de mi hija no sé qué’, porque estás perjudicando a tu hija haciendo esto en público. Lo siento mucho", dijo, y añadió que debería actuar la Fiscalía para proteger a los menores.

Las palabras de Villar sentaron muy mal a Belén, que nada más comenzar Sálvame abandonó el plató echa una furia. A su regreso, insistió en que su caso no tiene nada que ver con el de Rocío Carrasco y sus hijos, y recordó que ha respetado el deseo de su hija Andrea Janeiro de llevar una vida alejada de las revistas y la televisión.

"Siempre vais a por la misma. Samanta, tú has vendido tu embarazo en tu programa y yo no he dicho nada, me parece estupendo. Lo vi, me encantó, pero yo no me hice la prueba del predictor y me puse a parir en la tele", recordó a la presentadora, que en 2016 estrenó el programa 9 meses con Samanta, en el que retransmitió desde el momento en el que se quedó embarazada hasta el parto, siempre acompañada de una cámara. "Samanta como profesional me parece un 10 pero se agarra a lo más fácil. Ella me llamó para que fuera a su programa con mi madre hablando de mi niñez", desveló.

Belén Esteban en brote contra Samanta Villar: "Tú vendiste tu embarazo en tú programa y yo no dije nada" #yoveosalvame pic.twitter.com/LkBj3Q79eF — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 2, 2021

Belén también recordó que Samanta Villar participó en el circo mediático que se montó alrededor de la docuserie de Rocío Carrasco, incluso hablando de sus hijos y criticando a Antonio David Flores en el plató de Telecinco. "Es la condena más grande que te puede caer como madre, tener esa conexión con tu hija y perderla". Entonces, también opinó lo mismo que opina sobre Belén Esteban. "Que un padre salga desprestigiando públicamente a la madre de sus hijos siempre va a perjudicar a los niños y cuando los medios recogen esas declaraciones, alguna institución debería intervenir".