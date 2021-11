El desprecio de Samanta Villar a Belén Esteban: "Su hija tiene más dedos de frente que ella"

Samanta Villar ha mostrado a las claras su animadversión hacia la conducta de Belén Esteban y otros famosos que a su juicio y como la colaboradora de Sálvame, utilizan a sus hijos para aparecer en televisión.

Villar recordó en la catalana 8tv que los hijos son privados y "no se les puede mostrar la cara", citando a la Fiscalía de Menores. "Que Belén Esteban y quien sea no pueda ir a plató a decir "mi hija" o "el padre de mi hija no sé qué", porque estás perjudicando a tu hija haciendo esto en público. Lo siento mucho", dijo.

La propia Samanta Villar asegura que así se lo dijo a la propia Belén Esteban en una pausa publicitaria de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, donde ambas coincidieron. "Belén me dijo: "Si hombre, ¿yo no puedo venir a rajar del padre de mi hija? Pues claro que lo voy a hacer. Y yo respondí: "Pues no, no lo puedes hacer". Así describe su intercambio.

A su juicio, la propia Andrea Janeiro tiene más sentido común que su madre. "La propia hija de Belén Esteban le dijo"mamá, deja de hablar de papá, déjalo", demostrando que tiene dos dedos más de frente que Belén".

Su crítica se extendió a la totalidad de la prensa del corazón, un género televisivo que ella "podría hacer prensa del corazón si no perjudicara a nadie" y que se basa en "historias falsas que perjudican", considerando como "irresponsables" a los periodistas que así la cultivan.