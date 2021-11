Una sevillana del universo 'Mujeres y Hombres y Viceversa', la nueva ilusión de Bertín Osborne

Sorpresa en la portada de Semana: Bertín Osborne tiene una nueva ilusión. Se trata de una joven sevillana llamada Chabeli Navarro con la que, dice la revista, lleva viéndose desde hace cinco meses.

Bertín, en plena promoción de su último disco, lleva días diciendo a todo el que le pregunta que "no tiene ganas de enamorarse". De hecho ¡Hola! publica una entrevista exclusiva con él en la que asegura que no intenta buscar pareja "porque no tengo ningún interés".

Sin embargo las imágenes que vemos en Semana demuestran que, como poco, se conocen. Hay una secuencia de tres fotos que recrea uno de los últimos encuentros de la pareja en Sevilla, en el interior de un coche. En las instantáneas, vemos a Bertín en el asiento trasero del vehículo esperando a Chabeli para charlar con ella. Aclara la revista que era el chófer de Bertín, y no él, quien conducía el vehículo.

¿Y quién es ella? Una joven de 34 años alta y morena que actualmente trabaja como camarera en un bar de la capital andaluza. Tiene una hija de seis años fruto de una relación anterior y pertenece al universo Mujeres y Hombres y Viceversa. Hace tiempo se la relacionó con Kiko Rivera y ella lo confirmó en algún que otro plató de televisión. Tampoco negó un breve noviazgo con Antonio Tejado, ex de Chayo Mohedano.

Dice Semana que la pareja no se esconde y que hay numerosos testigos de los planes que han compartido en las últimas semanas. De hecho Chabeli ya conocería a una de las hijas del artista.

Rocío Flores y Olga Moreno

Lecturas, la revista que se ha alineado con los programas de La Fábrica de la Tele en el ataque a Antonio David Flores, lleva a portada una imagen de Olga Moreno y Rocío Flores comiendo en un restaurante hace unos días en Málaga. "Rocío se convierte en el mejor apoyo de Olga después de la separación", publica el semanario.

Dentro, una secuencia de imágenes nos muestran a Olga y a su adorada hijastra disfrutando de un almuerzo en compañía de Rosa, una de las hermanas de la ganadora de Supervivientes. Ni lloran, ni ríen. Sólo conversan y esperan a que les traigan la cuenta. Si están desoladas, no se aprecia en las fotografías.

Sin embargo, Lecturas, siempre beligerante con el entorno Flores-Moreno, recuerda que era uno de los restaurantes a los que Olga solía ir con Antonio David y recalca que a la joven la destroza "pensar que Olga pueda creer que ella encubrió la infidelidad de su padre con Marta Riesco", jugando con el lenguaje y dándola por hecha.

'¡Hola!' confirma el amor de Griso y Güell

¡Hola! se apunta una de las exclusivas de la semana con la publicación de las fotos que confirman que Susanna Griso y Joaquín Güell, el exmarido de Cayetana Álvarez de Toledo, mantienen una relación sentimental. Ya a principios de octubre la revista sugirió que se estaban viendo, pero ninguna imagen lo corroboraba. Ahora sí: una escapada romántica a Marruecos y una foto de la pareja paseando con las manos entrelazadas son la prueba definitiva.

Leemos en ¡Hola! que "su amistad se ha ido afianzando poco a poco" hasta convertirse en una relación. El pasado 30 de octubre la pareja se desplazó hasta Tánger y se alojó en un "riad-boutique" de lujo situado en la kashba de la ciudad.

Quizá con la intención de pasar inadvertida, Susanna aparece en las fotos luciendo un gorrito que recuerda a los que llevaba Lina Morgan en sus funciones.

El Litri y Casilda Ybarra son pareja

¡Hola! lleva a portada la imagen que confirma, un año después, que Miguel Báez y Casilda Ybarra están juntos. Se afianza una relación que comenzó hace meses pero de la que no existían pruebas gráficas.

Ahora, el torero, que lleva cuatro años separado de Carolina Adriana Herrera, y la sevillana, historiadora del arte y descendiente de una relevante familia de aristócratas, han sido fotografiados besándose en el domicilio madrileño del diestro el día que ella se instalaba con él en esta casa.

Teresa Campos se muda a un ático

Diez Minutos lleva a portada la cifra que va a pagar Teresa Campos por el alquiler de su nueva casa: 2.400 euros mensuales. La revista incluye un foto-reportaje en el que vemos algunas de las estancias de la residencia, totalmente desangelada a la espera de muebles.

Se trata de un ático ubicado en Aravaca, en Madrid, que está a 300 metros de la casa en la que vive su hija Terelu. Su idea es hacer la mudanza antes de que acabe el año.

En Lecturas, es Terelu la que dedica su columna semanal a la casa de Teresa. Pero a la antigua, la que acaba de vender. Después de deshacerse en elogios con Félix Arechabaleta, al que califica como "el hombre más importante" de la vida de su madre y "un segundo padre", Terelu explica que la construcción de la residencia "alejó y destruyó la relación sentimental que tenían Félix y María Teresa", ya que él siempre estuvo en contra de tamaño dispendio.

La reina Sofía cumple 83 años

¡Hola!, la revista más institucional, dedica su portada a la reina Sofía con motivo de su 83 cumpleaños. "Las verdades sobre su vida y las mentiras que le han hecho daño", leemos en un reportaje en el que la fuente es "el círculo más cercano" de la madre del rey.

Según ¡Hola!, Sofía de Grecia vive su vejez con serenidad y una sonrisa. Nunca se ha planteado divorciarse del Rey Juan Carlos, y aunque la separación entre ellos existe desde hace años, "son grandes amigos". "La reina emérita está preocupada por su salud y su soledad. Se llaman con frecuencia, están al día de lo que pasa, pero ella jamás menciona la vida paralela de don Juan Carlos".

Sin embargo, no piensa ir a verle: "El Rey es su elección, para ella la Corona es lo primero". Asegura la revista que Felipe VI la visita casi a diario, la acompaña todos los domingos a Misa y siempre está pendiente de ella.

Además, "no tiene la sensación de haber hecho algo mal y le cuesta entender que el final de su vida arrastre drama y momentos muy complicados, pero acepta que lo que le ha tocado vivir es lo que le ha tocado y que no puede cambiar lo que ha pasado. Sufre, pero no es infeliz".

Cóctel de noticias

Letizia, la reina de los trucos. ¡Hola! dedica un reportaje a la nueva imagen de la reina, que, tras varios meses oculta tras la mascarilla, volvió a lucir su rostro en la entrega de los premios de Periodismo Francisco Cerecedo. ¿Nuevos retoques o maquillaje?, se pregunta la revista a propósito de "su nueva imagen". Lecturas, directamente, da por hechos los últimos tratamientos de nuestra soberana: bótox, vitaminas y ácido hialurónico.

La exnovia del rey Felipe, Gigi Howard, también protagoniza un reportaje en ¡Hola! en el que anuncia el desembarco en España de su firma de belleza. "Los focos no eran para mí", asegura la guapa americana mientras posa con una mascarilla para eliminar las arrugas del escote.

Semana ahonda en el enfrentamiento entre Ana Rosa y Jorge Javier. La revista, que cerró su edición horas antes de que la periodista anunciase su retirada temporal para iniciar un tratamiento contra el cáncer, explica el polvorín que hay liado en Telecinco a costa del reality protagonizado por Rocío Carrasco. Y apunta un dato interesante: dice que en Mediaset están encantados de que se tiren los trastos porque "aquí todo se usa y nadie va a parar un conflicto que les está sirviendo como contenido".

Joaquín Prat y Cecilia Gómez, muy cariñosos en la noche madrileña. Lecturas publica varias fotos del sustituto de Ana Rosa y la bailaora disfrutando de la compañía mutua. Y de las personas que estaban con ellos pero que han sido eliminadas de las fotos. Dice la revista que se conocieron en 2018 en una gala en la que ejercieron de presentadores y que, desde que se separaron de sus parejas, "cada vez pasan más tiempo juntos".

Julia Janeiro vuelve a estudiar. Dice Semana que la joven acaba de matricularse en un curso de Formación Profesional orientado a la empresa y a las finanzas. Ya estudió maquillaje en Nueva York.

Michu anuncia en Diez Minutos que se va a casar con José Fernando Ortega Jurado el próximo verano. La joven posa junto a la hija que tienen en común, y que curiosamente guarda gran parecido con su tía Gloria Camila. El hijo de José Ortega Cano lleva cuatro años ingresado, pero dice Michu que eso no le impedirá darle el "sí quiero" en Chipiona en 2022. Y suelta una bomba: asegura que José Fernando "no va de la mano" de su hermana biológica en la guerra que mantiene con Rocío Carrasco. "Cuando salga, le gustaría reencontrarse con su hermana Rocío. Le guarda mucho cariño".