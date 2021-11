Bertín Osborne niega su relación con Chabeli Navarro: "Es una vergüenza"

Bertín Osborne se ha apresurado a desmentir su presunto romance con una joven sevillana, Chábeli Navarro, que el mismo miércoles ha publicado la revista Semana.

El cantante y presentador se reafirma en que no tiene ningún "interés" en buscar o encontrar pareja. "Hasta picotear me aburre. He cambiado muchísimo", asegura a la revista ¡Hola!, que hoy mismo precisamente publicaba una extensa entrevista con él.

Y asegura que "es una vergüenza", en referencia a la portada que le relaciona con la joven. A Bertín la portada le ha pillado de improviso y trabajando, declarándose desarmado y sorprendido por la misma.

La publicación, en efecto, da por hecho el romance publicando una secuencia de imágenes de ambos en el interior de un coche, en Sevilla. Bertín espera a la joven en el asiento de atrás para charlar con ella mientras un chófer está sentado en el asiento del conductor.

Aunque en las imágenes no se adivinan pruebas de romance, solo una evidente confianza, la revista asegura que el entorno del cantante, que ahora mismo está presentando su nuevo trabajo musical, dice que hacen planes juntos.

Chabeli es una joven de 34 años que trabaja como camarera en un bar de Sevilla. Tiene una hija de seis años de una relación previa y no le falta experiencia televisiva: formó parte de Mujeres y Hombres y Viceversa, se la relacionó hace tiempo con el mismísimo Kiko Rivera y también con Antonio Tejado.

Fabiola: "Me da igual, su vida es suya"

Una sorprendente noticia que ha pillado completamente por sorpresa a Fabiola Martínez, que asegura que no tenía "ni idea" de ese presunto affaire que Bertín ha desmentido. Sin embargo, y demostrando la buena relación que mantiene con el cantante y presentador tras su separación, la venezolana confiesa que "si ya le llegó el amor me alegro un montón".

"Nosotros tenemos una relación de familia y hacemos todo lo posible por los niños para que lo pasen lo mejor posible dentro de lo que cabe, y si él está bien, todos vamos a estar bien", afirma Fabiola, asegurando que se alegra "muchísimo de que Bertín esté feliz".

Revelando que ella está "muy bien, muy ocupada y muy llena con mis niños y mi vida tranquilita", sin pensar en encontrar de nuevo el amor por el momento, la modelo deja entrever que el artista no le informó de su relación con Chabeli Navarro, aunque deja claro que "me da igual. Su vida es suya".