El juez paraliza el caso de Rocío Flores contra La Fábrica de la Tele

Rocío Flores interpuso en mayo de este año una demanda por lo penal contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid, dueños de La Fábrica de la Tele, en el Juzgado de Instrucción Nº38 de Madrid por hacer pública la sentencia de 2012 en la que se le condenó como "autora responsable de un delito de maltrato habitual, de un delito de maltrato y de una falta continuada de injurias" hacia su madre. La Justicia les llamó a declarar el pasado 21 de octubre en calidad de investigados y, tras su declaración, el juez ha dictado el sobreseimiento provisional del caso.

En la vista, los protagonistas aseguraron "haber obtenido la sentencia que condenó a Rocío Flores a través de Vanitatis y de Rocío Carrasco", según recoge La Razón. El proceso ha sido paralizado porque el magistrado considera que no hay suficientes pruebas para abrir el juicio oral. Los abogados de Rocío Flores ya han presentado recurso y se muestran optimistas.

La ley obliga que todas las sentencias que condenen a menores queden en un registro de antecedentes penales bajo la protección del tribunal. Además, no pueden hacerse públicas, ya que al tratarse de menores, el objetivo es protegerlos y que les perjudique socialmente. La publicación de la sentencia, que primero saltó a la prensa y después se mostró en Rocío: Contar la verdad para seguir viva, "representa una invasión a su intimidad personal y familiar", según el letrado.

Sin embargo, y aunque Rocío Flores también demandó a Vanitatis, el juez consideró que "el hecho delictivo aquí denunciado [la narración en el medio de la condena por maltrato de Rocío Flores hacia Rocío Carrasco] ha tenido lugar cuando la denunciante es ya mayor de edad, que la denunciante tiene una indudable proyección pública en el mundo de la llamada crónica rosa y que se informa de un hecho de indudable interés público en tal sector, que afecta tanto a ella como a su madre".

El 20 de febrero de 2020, Vanitatis hizo pública la sentencia del Juzgado de menores que resolvió el caso del enfrentamiento entre madre e hija, cuando lo joven se encontraba participando en Supervivientes. Lo publicado aireó por primera vez el drama entre Rocío Carrasco y su hija mayor. Rocío Flores se fue a vivir con su padre nada más cumplir la mayoría de edad, sin que se supiera nada concreto más allá de la mala relación existente entre ambas para justificar la decisión.

¿Quién filtró la sentencia? Paloma Barrientos, periodista y redactora de Vanitatis, además de colaboradora de Es la mañana de Federico, desveló en la crónica rosa que "visto desde fuera parece que es la madre porque es a quien beneficia, pero sin hablar de cuestiones internas, hay ahí un trabajo periodístico que, guste o no guste, existe". "Parece que tenía noticia de ello mucha gente, pero esto llega por determinados cauces de investigación. El material está en el Supremo y es público. Hay periodistas que dicen que lo tenían pero no lo publicaron". Esto, en todo caso y en parte, explicaría el porqué salió en 2020 y no antes.