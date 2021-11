Georgie Dann, siempre rodeado de chicas guapas... pero fiel a su mujer

Georgie Dann y sus bailarinas | Efe

La popularidad que tuvo Georgie Dann en los años 70 y 80 le permitieron estar siempre alrededor de muchas admiradoras. Contando con que tenía a un grupo de bailarinas que lo acompañaban en su show, luciendo sus cuerpos con atrevidas minifaldas y sujetadores que mostraban los inicios de un busto prominente. Todavía en aquellos días, aún con la censura franquista, el cantante francés se enfrentaba a posibles multas. Pero había que llamar la atención como fuera. Y luego estaba él con sus canciones pachangueras dotadas de letras pícaras.

Que viajara por toda España y algunos países hispanoamericanos en compañía de aquellas bellezas podía dar que pensar sobre su vida amorosa, sin tener que buscarlas en ninguna parte, pues las tenía a tiro. Georgie Dann, no era un "salido" como suele decirse en esas situaciones. Estaba muy enamorado de su mujer y nunca osó complicarse la vida con ligues que pudieran complicarle su matrimonio.

La esposa del cantante francés especializado en canciones veraniegas de festivo contenido se llama Emilia García, catalana, que trabajaba de go-gó en varias discotecas de moda a principio de los años 70. "Planeta 2001" y "Lord Black". Subida en un taburete, mientras luces intermitentes brillaban en la sala, exhibía su cuerpo junto al de otras compañeras, de forma sensual, para animar a la clientela a salir a la pista a "mover el esqueleto". No estaba muy conforme Emilia con ese tranbajo pues había señores que, creyendo que "todo el monte es orégano", trataban de ligarlas con pretensiones sexuales a las que ellas, como Emilia, no estaban dispuestas. Y entonces surgió en su vida Georgie Dann, que primero la contrató para su ballet y en poco tiempo la convirtió en su esposa en 1974. Tuvieron tres hijos. Emilia dejó de bailar en el espectáculo de su marido y para estar siempre junto a él convino en ser su "mánager". Desde entonces formaron una pareja muy unida. Discretos, no aparecían en las revistas rosas frecuentemente.

Georgie Dann | Gtres

La pareja se preocupó de que sus tres hijos tuvieran una formación adecuada conforme sus inclinaciones. Dos de ellos, sin duda influenciados por la profesión paterna, se dedicaron a cantar tras haber recibido clases de música. Así es que Patricia y Paul se estrenaron como Calle París, grupo que publicó su primer disco en 2009, "Palabras secretas", del que se escuchó mucho el tema "Te esperaré", considerado como revelación de unos artistas noveles en el programa "Los 40 Principales". Ni qué decir que sus padres estaban orgullosos de ellos, en especial Georgie, que así veía reflejar en sus dos hijos el amor por la música que siempre tuvo, heredado también de su progenitor. El padre de Georgie Dann fue un excelente clarinetista, en el que siempre se fijó éste cuando practicaba clarinete, saxofón y acordeón.

Georgie Dann era en su juventud un buen deportista. Practicaba tenis y sobre todo natación, con la idea de convertirse en un profesional. Pero asimismo pesaba en él su pasión musical, heredada de su padre. No en vano estudió ocho años en el Conservarorio de París, su ciudad natal en la que vino al mundo el 14 de enero de 1940. Un viaje a Venezuela, Argentina y México a comienzos de los años 60, donde aprendió español, conociendo a fondo el folclore popular, determinó su futuro. Ya no intentaría enrolarse en alguna orquesta de música clásica. Lo que hizo fue empaparse de algunos ritmos sudamericanos, que fueron los que empezó a practicar en España a partir de 1965. Y así en las dos décadas posteriores triunfaría con las que fueron etiquetadas como canciones del verano, propicias para el baile popular, el de las verbenas y ferias por toda España, que recorrió de punta a punta. Es difícil que a día de hoy no se recuerden muchas de ellas: "El bimbó", "El chiringuito", "La barbacoa", "Carnaval, carnaval", "El africano", "Cachete, pechito y ombligo"… Además de ensayar mucho con su grupo de baile, Georgie no dejaba detalles de su presencia ante el público: sus americanas de lentejuelas, que le confeccionaba un sastre barcelonés, sin cobrarle, pero siempre que le hiciera publicidad. Asimismo tenía su peluquero de siempre, el que le cuidaba su frondosa cabellera negra.

Evidente resultaba que las letras no eran un prodigio literario. Pero es que Georgie Dann sólo pretendía divertir. Y a fuer que lo consiguió. En los años 90 fue dejando de interesar al gran público: sonaban otras novedades. Pero Georgie Dann no quiso retirarse hasta que poco a poco se convenció de que su repertorio ya no entusiasmaba como antes. Y se dedicó a estar más tiempo con su mujer, a quien siempre llamó Emy y sus tres hijos. Su ocio preferido, amén de escuchar jazz, su género preferido, era cultivar frutas y hortalizas en el huerto de su chalé. También se lucía como cocinero: una tortilla hecha por él era muy celebrada en su hogar. Un hombre muy familiar, más culto de lo que podía aparentar con aquellas canciones, que podía transmitir una imagen frívola lo que no respondía a la realidad. Su muerte ha sido difundida por una ingente cantidad de medios informativos. Signo evidente de que fue un artista muy popular y querido en toda España.