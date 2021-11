La escapada romántica de Susanna Griso y Joaquín Güell a Marruecos

¡Hola! se apunta una de las exclusivas de la semana con la publicación de las fotos que confirman que Susanna Griso y Joaquín Güell, el exmarido de Cayetana Álvarez de Toledo, mantienen una relación sentimental. Ya a principios de octubre la revista sugirió que se estaban viendo, pero ninguna imagen lo corroboraba. Ahora sí: una escapada romántica a Marruecos y una foto de la pareja paseando con las manos entrelazadas son la prueba definitiva.

Leemos en ¡Hola! que "su amistad se ha ido afianzando poco a poco" hasta convertirse en una relación. El pasado 30 de octubre la pareja se desplazó hasta Tánger y se alojó en un "riad-boutique" de lujo situado en la kashba de la ciudad. Quizá con la intención de pasar inadvertida, Susanna aparece en las fotos luciendo un gorrito. La pareja disfrutó de un almuerzo en un restaurante de la playa junto a un amigo que los recogió en el aeropuerto.

La presentadora de Espejo Público se ha mantenido muy discreta desde que salieron a la luz las primeras fotos junto al empresario. Cuando los reporteros le preguntaron entonces por las imágenes junto a Güell y si había algo más que amistad, no pudo parar de reír y exclamó un sonoro "¡qué horror, por favor!", al verse rodeada de cámaras. Al mencionarle el nombre de Güell, aseguró rotunda y divertida: "Nada, no tengo nada que decir, no voy a decir nada".

Quien sí se atrevió a opinar sobre la nueva relación fue Ágatha Ruiz de la Prada, prima de Joaquín Güell. La diseñadora sostuvo entonces que "son amigos, pero él tiene muchos amigos y muchas amigas". "A Susanna la conozco menos", reconoció, pero Joaquín "es estupendo, no te puedes imaginar". "Es lo mejor del mundo", repitió sonriente, desvelando cómo se dirige a su primo en la intimidad, un detalle que ya desveló la presentadora de Antena 3 cuando se le relacionó con el financiero a principios de verano: "Le llamamos Joaco y es fenomenal". "Me gusta mucho Joaco, la pareja es que cómo no...".

Güell es el heredero de una de las familias más importantes de Cataluña y está separado de la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, con la que tiene dos hijas, desde 2018. En la actualidad dirige Investindustrial, un fondo de capital riesgo con sede en Londres, ciudad en la que reside. Susanna también es burguesía catalana: su familia es la fundadora de la firma de cavas Codorniú. Se separó de su marido, Carles Torras, las pasadas navidades, después de 23 años juntos.