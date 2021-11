Una diputada paraguaya ridiculiza a la reina Letizia por utilizar chaleco de cooperante

La reina Letizia llegó el pasado martes a Paraguay para apoyar y poner de relieve la importante labor que realiza la Cooperación española, especialmente en materia de salud, educación y empoderamiento de la mujer. A su llegada al aeropuerto Silvio Pettirossi, la Reina fue recibida por la primera dama, Silvana Abdo, quien ha acompañado a doña Letizia en varias de las visitas a centros de cooperación, tanto en la capital como en Encarnación.

El canciller, Euclides Acevedo, en declaraciones a los medios que esperaban en el aeropuerto, elogió el conocimiento demostrado por doña Letizia de los asuntos de la cooperación. Preguntado por el hecho de que la Reina llegara vestida de manera informal, con el tradicional chaleco rojo de la Cooperación española, señaló que demuestra que, para la Reina, "más que la bijouterie lo que importa es el trabajo serio".

Sin embargo, no todos han destacado el gesto de nuestra monarca. La diputada Celeste Amarilla se mostró ofendida por la vestimenta que utilizó la Reina y no dudó en criticarla durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, refiriéndose a ella como "periodista devenida en reina". "La madre Patria nos mandó vacunas gratis, y hoy nos manda su periodista devenida en reina, una chica de orígenes sumamente humildes, periodista de profesión de la que se enamoró el príncipe", comenzó diciendo la diputada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

"Hoy viene a mirar la pobreza de Paraguay a ver qué limosnas más tirarnos, no le hubiera recibido la señora Silvana", agregó, de manera contundente. "Que no crea esta periodista devenida en reina que nos morimos por su saludo, quizás necesitemos su dinero, pero, señora Letizia, merecíamos uno de los vestiditos que usted tiene en su closet, no el chaleco que usaban su guardia y su secretaria", puntualizó la diputada.

La diputada @CelesteDiputada lamentó la falta de respeto de la Reina Letizia por la vestimenta que usó al llegar al Paraguay. pic.twitter.com/P6eOrp1rmY — Luis Acosta (@lacostasoy) November 3, 2021

Las palabras de Amarilla le valieron una gran cantidad de críticas, entre ellas, de la propia empresa paraguaya Uniformes Fabricato que se encargó de realizar los chalecos para la delegación española. "Diputada Celeste Amarilla, con todo el respeto que su persona merece, el ‘chaleco de cuarta’, como usted dice, fue fabricado por nuestra empresa a pedido de la Cooperación Española", remarcaron. Asimismo, detallaron que se trata de una pyme nacional y que si la legisladora deseaba un vestido puede comprarse uno con el sueldo que gana.