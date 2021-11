Jorge Javier Vázquez decidió enterrar el hacha de guerra, al menos temporalmente, para un día después lanzar un mensaje de esperanza a Ana Rosa Quintana, que el martes anunció su retiro temporal para tratarse de un cáncer de mama.

"A mí me impresionó mucho un plano de refilón de ella abandonando el plató", dijo Jorge Javier en referencia al momento del anuncio de su enfermedad por parte de Ana Rosa, que ha provocado un verdadero aluvión de reacciones de famosos y compañeros de cadena.

"Creo que todavía estamos como que no nos lo creemos, porque una presencia tan continuada en nuestras vidas…", dijo Jorge Javier.

"Parece que hay gente a la que no le puede pasar nada, y no le va a pasar", dijo, lanzando "un beso muy fuerte" a su compañera, con quien últimamente ha tenido diversos rifirrafes debido a la rivalidad entre productoras de ambos programas.

"Hoy me quiero despedir por una temporada, que espero no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama, y aunque está localizado necesito dedicarme a mí, pero sé que voy a curarme", anunció con su habitual serenidad Ana Rosa en su propio programa.