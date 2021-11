La juez archiva la demanda de Gloria Camila Ortega contra Rocío Carrasco

El juzgado de Primera Instancia número 5 de Alcobendas ha archivado las diligencias preliminares abiertas a instancias de la demanda que Gloria Camila Ortega interpuso contra su hermana Rocío Carrasco para que depositara los documentos privados de Rocío Jurado. La hija de José Ortega Cano quería impedir que los escritos íntimos de su madre se hagan públicos en la segunda parte de su docuserie, En el nombre de Rocío.

El pasado viernes 15 de octubre, la primogénita de la artista se personó en sede judicial, citada por la juez que lleva el caso, con el fin de que exhibiera documentos privados titularidad de la madre de ambas. Gloria solicitó que su hermana aportara los escritos que, según reza la demanda, Rociíto habría entregado a la productora La Fábrica de la Tele y a Mediaset para la grabación de la docuserie.

En en el juzgado, Enrique Trebolle, abogado de Gloria Camila, habría pedido, según describe la periodista Paloma García Pelayo en Look, que no se incluyera un documento en concreto en el procedimiento que él mismo había iniciado, una petición que la jueza ha denegado. Rocío Carrasco lo apuntó en declaraciones a los medios al terminar la vista: "Al final me he visto obligada a aportar un documento, el único que no me hubiese gustado aportar nunca en la vida. Había mucha insistencia para que se aportaran documentos y ahora en la vista hay mucha insistencia para que el documento que se ha aportado sea retirado".

Rociíto también dijo echar en falta la presencia del diestro en el juzgado ya que a su parecer, es el auténtico artífice detrás de esta demanda. Unas palabras que no cayeron en saco roto, ya que poco después la propia Gloria Camila rompió su silencio y volvió a mandar un recado a su hermana: "La demandante soy yo, no mi padre. Yo eché de menos a Fidel fíjate". La producción de la docuserie En el nombre de Rocío, sigue su curso y se habla de que Ortega Cano no saldrá bien parado