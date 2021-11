El cinismo de Kiko Rivera: aparece en Telecinco y dice que "a veces cometemos errores"

Kiko Rivera ha reaparecido en televisión y lo ha hecho por todo lo alto. Eso sí, se ha tenido que tragar sus palabras de que no volvería a los platós de televisión a hablar de su vida privada, aunque en esta ocasión haya ido por motivos promocionales: presentaba su nuevo tema con Yerai Blanco.

"Me trae muy bonitos recuerdos y, tal y como están las cosas, me quedaba aquí, aunque las cosas están medio bien", confesó Kiko Rivera cuando entraba en la casa de Secret Story. Además, aseguró que no le importaría volver a esos tiempos en los que tenía una relación con su madre fluida y sin problemas, antes de La herencia envenenada.

"Volvería a ese día porque las cosas estaban mejor, pero va todo en camino", añadió el Dj, ignorando la nueva guerra con su hermana Isa mientras se emocionaba al pensar en todo lo que vivió en esas cuatro paredes: "Me ha traído muchísimos recuerdos, pasé tres meses aquí, con gente maravillosa, a los cuales les guardo muchísimo cariño".

Kiko Rivera participó en el concurso con su mujer, Irene Rosales, y también tuvo escenas con su madre, Isabel Pantoja. Sus palabras del jueves, no obstante, navegan en dirección contraria a otras informaciones recientes que apuntarían a que el Dj se habría vuelto a distanciar de su madre porque no habría apoyado su nuevo trabajo musical, el mismo que acudía a promocionar al show.

Jorge Javier Vázquez le recordó con malicia las palabras que había tenido en sus redes sociales asegurando que no volvería a un plató de televisión y este respondió que "al final yo os tengo mucho cariño y siempre tengo hueco para ti".

No cabe duda de que el hijo de Isabel Pantoja vuelve a retomar la relación con su madre y esto le hace estar mucho más feliz, tal y como se ha mostrado en la casa de Secret Story.