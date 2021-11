Preocupación por Julia Janeiro: una "tercera persona" le está "complicando" la vida

Problemas en la vida de Julia Janeiro. Y, a diferencia de otros clanes como los Pantoja o los Flores, no se trata de problemas familiares.

La joven está muy preocupada por —y así lo describió Kiko Hernández en Sálvame— "un problema que le ha venido a ella".

Se trataría de un acosador que sigue a Juls y que incluso habría sido el responsable de una agresión. La joven fue vista esta semana acudiendo a las urgencias del hospital universitario de Getafe junto a su pareja, el futbolista Álex Balboa.

"La sacamos del esquema de que pueda ser una niña problemática o se meta en peleas no, no, todo lo contrario. Juls es una niña que está pasando por un proceso muy complicado en su vida pero no porque lo esté buscando, le ha venido a ella".

La causa, una "tercera persona" —que no sería su pareja sentimental, se matizó en el programa— aumentando la preocupación por una posible situación de acoso.

Los padres de Juls, Jesulín y María José Campanario, están muy preocupados porque esta situación y la proyección mediática de su hija se descontrole. "Muy mal, lo están llevando muy mal. Encima saben que la están siguiendo mucho los medios y en el momento que a ella le dé el este, ella accede, y ellos no quieren. Están muy preocupados", dijo una confidente de Sálvame.

Esta fuente, no obstante, también dice que lo que preocupa a sus padres no es solo esa situación "que le ha venido", sino que también está relacionado con lo que ella pueda o no decir de sus padres. "Julia tiene muchas cosas que contar de sus padres, y de cosas que se hablan de Belén Esteban. Ella sí que ha querido hablar y los padres se lo prohibieron, y ella, a duras penas, accedió. A cambio, los padres, le pagaron la operación de los pechos".

De hecho, Jesulín y Campanario acudieron a Madrid para ayudar a su hija en momentos complicados causados por este tema. El encuentro, no obstante, no se saldó del todo bien con su hija.