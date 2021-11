Bibiana Fernández aclara los rumores de su supuesta aventura con el rey Juan Carlos

Bibiana Fernández aclaró este lunes en El programa de Ana Rosa las dudas sobre una posible aventura con el rey Juan Carlos I. Fue Enrique del Pozo quien habló de esta anécdota en el plató de Viva la vida. "En los Premios Goya yo iba con Bibiana Fernández y el rey da órdenes de que Bibiana se acerque al palco", aunque ella nunca llegó a acercarse. La negativa de la actriz despertó el interés del entonces Rey: "Desde ese momento, el target de morbo sexual de su majestad el rey fue Bibiana Fernández".

"Llegó a tal extremo que una amiga mía que trabajaba en el PSOE me dijo: 'Oye, ¿cómo podríamos hacer para reunir a Bibiana Fernández con su majestad el Rey? Yo le contesté: ‘solucionado vosotros’". El actor se desentendió del tema. "Como Bibiana siempre ha sido una gran señora, dijo que no, y el Rey intentó durante cuatro o cinco años conquistarla", desveló del Pozo.

La actriz recuerda la época a la que se refiere su compañero, ya que por entonces pasaban mucho tiempo juntos. "Recuerdo los Goya a los que hace referencia Del Pozo, pero lo que no recuerdo que el Rey tuviera ningún interés en mí. Y si lo tenía no me lo ha dicho". Por otro lado, Bibiana comentó que es una mujer "muy discreta", pero con independencia de su discreción, "no me consta". En este sentido, Alessandro Lequio añadió: "Eres muy discreta y muy modesta. Las mayores colas que se podrían formar en España son las de tus admiradores". Bibiana concluyó: "He tenido historias pero con el rey no he tenido nada".

Siempre según Del Pozo, el Rey se valía de sus contactos para conseguir un encuentro con la actriz, que saltó por entonces a la fama por su papel en la película de Pedro Almodóvar Tacones lejanos. A pesar de todo, también dejó claro que Bibiana no aceptó la propuesta: "Ella era una señora, nunca pasó por el aro".

.