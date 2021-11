El enfado de Ortega Cano con Michu por inventarse su boda con José Fernando

Mientras José Fernando Ortega continúa ingresado en un centro psiquiátrico de la localidad madrileña de Ciempozuelos sin una fecha de salida concreta, su novia Michu aseguró recientemente que tienen planes de boda. Según ella, quieren casarse en 2022 y ya se ha planteado que Rocío Carrasco esté en la lista de invitados. Unas declaraciones que no han sentado demasiado bien a José Ortega Cano y el resto de la familia.

Ana María Aldón, mostró su enfado este fin de semana con esta información y negó que la boda vaya a celebrarse, pero quien está realmente molesto con este asunto es su marido, según apunta Semana. "Ortega Cano está muy enfadado con Michu. Se está dando por hecho una boda que no existe y ella no se da cuenta del daño que está haciendo con esto a José Fernando", dice al citado medio una fuente cercana a la familia.

El hijo de Ortega Cano y Rocío Jurado está centrado en su recuperación, ajeno a escándalos familiares y con ganas de salir del centro para cumplir sus planes de futuro. Su entorno está muy pendiente de él y quiere que lleve una vida tranquila, por lo que las continuas declaraciones de Michu a la prensa suponen un auténtico quebradero de cabeza para la familia. "Esto no beneficia en absoluto a José Fernando. Él tiene que estar tranquilo y Michu con esto no colabora, sino todo lo contrario. Ortega Cano no comprende la razón por la que ella habla de una boda que negó hace nada en sus propias redes sociales", sostiene esta persona.

Hace tan solo cuatro meses ella mantuvo que ni ella ni su pareja habían hablado de matrimonio: "A José aún le queda tiempo donde está. Ni él ni yo hemos hablado de casarnos. Desmentimos por completo esta información". Ahora, Michu ha dado la vuelta a la historia y el enfado de Ortega Cano y Gloria Camila Ortega es palpable.

A pesar de que la relación es tirante, el torero está dispuesto a hacer la vista gorda y dejar que su hijo sea feliz con Michu y la hija que tienen en común. El pasado verano, la revista Diez Minutos aseguró que Ortega Cano está decidido a comprarle una casa en Madrid a su hijo para que tengan un hogar cuando éste salga del psiquiátrico. La citada revista contó que a José Fernando le queda una suma importante de la herencia de su madre y parece que la suma para invertir en esa casa saldría de ahí.