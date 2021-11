Fabiola Martínez estalla contra Isabel Gemio tras una entrevista

Fabiola Martínez ha estallado contra Isabel Gemio tras una entrevista con la periodista. En redes sociales la venezolana se ha mostrado muy ofendida por un titular de Gemio sobre ella en el que aseguraba que la había visto "guapísima, creo que puede estar enamorada de nuevo".

Fabiola, cansada de ser vinculada con Bertín Osborne meses después de su separación, manifestó su disconformidad con el resumen de la entrevista realizado por Isabel Gemio.

¿De toda la entrevista este es el titular? ¿Algo que no es verdad y que ni siquiera he dicho? Lo siento, Isabel, pero tengo que desmentir este titular, no puedo permitir que se mienta descaradamente solo por conseguir visibilidad", escribió una ofendida Fabiola.

Isabel Gemio pidió disculpas y trató de justificarse, sin demasiado éxito para sortear esa severa crítica tras su entrevistas en el canal de Youtube "Charla con alma". Gemio aseguró que la había visto guapa "como cuando se está enamorada", lo que no es exactamente lo mismo.

Fabiola desmintió, de paso, estar enamorada de nuevo. Lo hizo la misma semana que su ex, Bertín Osborne, salía también al paso de la portada de la revista Semana vinculándola con otra mujer.

La venezolana llegó incluso a difundir imágenes de la conversación en WhatsApp que mantuvo con Isabel Gemio. "¿Todo vale por vender noticias? ¿Qué opináis? Por cierto, el texto en el WhatsApp color verde lo escribo yo.. Leedlo bien para que se pueda entender mejor. ¡Ah! Y esto lo hago porque obviamente no estoy enamorada".