Jorge Javier Vázquez revela su verdadera opinión de la "manipuladora" Rocío Flores

Nuevo arrebato de Jorge Javier Vázquez en Sálvame contra Rocío Flores, a quien tacha de "manipuladora". El partidismo de los programas de La Fábrica de la Tele en la guerra de Rocío Carrasco, protagonista de la docuserie de la factoría, contra la familia Flores ha sido siempre evidente, posicionándose del lado de la ex de Antonio David (pese a haber perdido en una arrolladora sentencia a favor del exguardia civil).

Esta vez, Jorge Javier asegura sentirse engañado por la joven. "Yo me siento timado porque con 50 años me la ha colado", ha dicho, señalando que es algo -por esa diferencia de edad- que "no le deja en buen lugar".

Es más, sobre la personalidad de Rocío Flores ha comentado que ella tiene la capacidad de "adaptarse a todo lo que de ella se espera", asegurando por tanto que nunca ha mostrado sentimientos reales, llorando si tiene que llorar para provocar reacciones en el espectador.

"Yo creo que es una gran manipuladora", ha dicho un arrollador Jorge Javier, ignorando peticiones como las de la concentración contra el escarnio informativo que Sálvame está organizando contra la familia de Rocío Carrasco, que observa en silencio y satisfecha el nuevo descrédito de su hija díscola.

Todo vino a colación del relato de Yiya, que estuvo con Rocío en la isla de Supervivientes. Con evidente rencor contra la que era la "favorita" del concurso, a quien todos tendían una "alfombra roja", Yiya recordó los enfrentamientos que mantuvo con la joven, que se alzó ganadora de la edición.