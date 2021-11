La relajada vida de José Ramón de la Morena tras su retirada: boda y desconexión del fútbol

José Ramón de la Morena volvió a la radio tras su inesperada retirada el pasado mes de marzo. Fueron 40 años de carrera que decidió abandonar para centrarse en su familia y sobre todo en su hijo en común con Laura Vázquez, de ocho meses. En una entrevista en la Cadena SER, el periodista confesó que el pasado 6 de noviembre contrajo matrimonio con Laura, con quien mantiene una relación desde hace tres años aproximadamente. "Estoy feliz, me casé el sábado y tengo un niño de ocho meses que te cambia la vida", desveló De la Morena, que no había anunciado la noticia en las redes sociales como hizo con su paternidad.

El nacimiento del pequeño José Ramón fue una alegría para la pareja, aunque también pasaron por un momento muy duro que, afortunadamente, quedó en un susto. "Conozco a otra persona, voy a tener un hijo con ella y nos dicen que ese hijo puede venir ciego. Cuando preguntamos qué posibilidades tenía, nos dicen que un 90 por ciento", confesó.

Fue este el motivo por el que el presentado decidió salir del programa al que dedicó tantos años de su carrera. "A mí eso me cambió la vida y decidí que no podía ir a la radio. Ese 22 de diciembre nos tocó la lotería cuando nos dijeron que el niño venía bien, pero yo lo había pasado tan mal y su madre peor, que supe que quería hacer otra cosa y que no podía seguir llegando a casa a las tres de la mañana todos los días".

De la Morena no se arrepiente de haber dejado de lado un trabajo que le tenía tan absorbido y se alegra de centrarse más en el cuidado de su hijo. Con una vida más sana, el periodista ha adelgazado y confesó que "se ha desenganchado" del fútbol y está "tranquilo y feliz". Tiene otros tres hijos fruto de su matrimonio con María del Mar Escamilla, mientras que para su actual pareja, José Ramón es su primer hijo.