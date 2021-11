Emilia Landaluce y Rosa Belmonte, colaboradoras habituales de Es la mañana de Federico, han acudido a la crónica rosa de esRadio para, esta vez, presentar su libro Sobre nosotras. Sobre nada, publicado por La esfera de los libros.

Un libro capaz de arrancar "carcajadas" -como dijo la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González- y en el que se acuñan términos propio y nuevos como "vacamundi" o ambas proclaman su devoción por los torreznos.

Así lo definió Alaska: "Si las conoces y disfrutas leyendo el libro es una extensión de ese disfrute; y si no lo haces es la ocasión de hacerlo. Un despliegue sin pretenderlo de cultura, de alta y baja cultura, política, cocina… Es tan siglo XX y tan poco siglo XXI que te hace reconciliarte con el mundo".

Federico Jiménez Losantos lo tiene igualmente claro: "Son las dos mejores escritoras del periodismo español, de las que meten más humor y más yo". Para el director de Es la mañana, el libro "está fuera, al margen de la corrección política, los dogmas de la modernidad, la censura de toda la vida y la norma de lo que hay que pensar" que priman actualmente.

Emilia y Rosa en el estudio de Es la mañana | David Alonso

Sobre nosotras. Sobre nada, en consecuencia, es un resumen de su universo propio, donde cuentan su infancia y juventud, su educación, cuentan anécdotas de familia y presentan personajes reales inolvidables y conmovedores. Rosa y Emilia escriben en él hasta las series de televisión que consumen.

El libro es tan rico en anécdotas que cabe pensar que haya parte real y parte friccionado. "Yo en realidad todo lo que he escrito lo recuerdo. Creo que ha pasado. Yo estoy segura de que ha pasado todo lo que cuento", dijo con humor Rosa Belmonte.

Sobre nosotras. Sobre nada también incluye comentarios sobre series de televisión de última hornada, pero también clásicas. Para Rosa Belmonte, comentarista televisiva, "ahora que no puedes hablar de Dinastía, Dallas, Falcon Crest… Hay gente que se cree que las series son una cosa de ahora. Adoran las teleseries porque las han descubierto ahora", dice sobre aquellos que consideran que lo anterior a lo actual es peor.

Las "24 fracturas" de Emilia Landaluce

El volumen, no obstante, que viene marcado por el accidente casi mortal de Emilia Landaluce que le produjo nada menos que "24 fracturas" en sus huesos. Aunque -como dice Rosa Belmonte- en realidad "viene de antes; habíamos escrito antes un relato. El que ella escribe sobre mí y el de las madres, que es el germen realmente. Pero el libro viene de mucho antes".

En el libro se cuenta, por tanto, cómo Emilia Landaluce pero también Rosa Belmonte vivieron el accidente de la primera. "Cuando me llaman por la noche, estaba metida en la cama, y me fui al hospital de la Princesa en la más absoluta incertidumbre. Cuando te dejan entrar y estar ahí, en ese momento lo que te dicen no es halagüeño". Una tragedia que, no obstante, da para episodios casi cómicos que se describieron en esRadio.

Emilia contó en Es la mañana de Federico uno de los episodios más divertidos del libro, el de las andanzas transatlánticas con su madre, una parte que convierte a Paseando miss Daisy es una broma por la peculiar relación de ambas mujeres. Uno más de los muchos capítulos de un libro que divirtió como pocos a la crónica rosa del programa.