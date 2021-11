Duras palabras de Pepe Navarro contra su hijo con Ivonne Reyes: "Mal te va a ir"

Pepe Navarro ha cargado durante contra su hijo con Ivonne Reyes, que sigue sin reconocer pese a la resolución judicial que indica que sí. El presentador ha acudido a la presentación del libro de Pablo Carbonell y ha criticado al joven Alejandro Reyes, que está a punto de cumplir su sueño de debutar en la actuación.

Preguntado por su hijo y cómo éste ha trabajado recogiendo olivas para pagarse su formación, al presentador del Mississippi le parece "muy bien". "Yo he trabajado en una obra, yo he trabajado en un taller, he trabajado en una farmacia… Es bueno que la gente sepa lo que cuesta la vida".

En todo caso, Navarro retomó la polémica que ha acaparado titulares en torno a él en los últimos años, el de la paternidad de Alejandro, un joven que

Pepe Navarro tampoco ahorró palabras sobre Ivonne Reyes, que "ya ha sacado todo el provecho que ha podido y todo dinero que ha podido sacar de esta historia". La pelota, por tanto, está en el tejado de Alejandro, a quien "le corresponde ser una persona normal".

"Si con 21 años sigues jugando con la mentira de su madre que ha ido dando desde que era niño… Si sigues así, mal te va a ir en la vida". Navarro pidió, por tanto, que "vaya al juez y le diga "mire este no es mi padre. Mi madre sabe quién es mi padre".

Y pronosticó que no va a recibir nada de una posible herencia, si esa es la intención de la lucha judicial. "El día que yo falte la herencia, poca o mucho, se repartirá entre mis hijos. Ahí se hará la prueba y no podrá escapar".

Navarro, que reconoce que le joven le mandó mensajes porque quiere conocer a su padre, cree sobre Ivonne "que convendría que dejara la pantomima y la farsa de una vez y que el chaval viva tranquilo".