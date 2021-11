Rocío Carrasco ha caído en "la trampa" de Gloria Camila y aún "no se ha enterado"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico con Isabel González, Beatriz Cortázar y Alaska ha abordado las últimas novedades en la guerra de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores y los intentos de éste de atajar el descrédito personal y familiar generado en los últimos meses.

Con una concentración en Málaga el 13 de noviembre para reivindicar los derechos de las familias atacadas desde los medios de comunicación, como es el caso de la del exguardia civil, lo cierto es que "en esa historias se escuchan nuevas acciones, empezamos a oír un runrún nuevo" que podría dar un giro a los acontecimientos, explicó la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González.

El asunto se refiere a la última comparecencia judicial de Rocío Carrasco ante la jueza que le ha pedido los documentos pertenecientes a su madre y que ésta y la productora La Fábrica de la Tele se disponían a utilizar para acabar con la reputación de Ortega Cano en una segunda temporada de su show; la continuación de aquella que inició el infierno personal de Antonio David que todavía está atravesando. Al parecer, no todo está resultando al gusto de Rocío Carrasco.

"Independientemente de lo que haya podido dar al juez, y aunque su madre se lo haya dado en vida, aquí hay juez que le ha pedido una documentación de cara a un programa de televisión que se ha anunciado en base a esos documentos. Y le han entregado uno. Pero lo que esta claro es que de esta manera se ha impedido que aparezcan más documentos. Se ha impedido que aparezcan otros. Han caído en una trampa y ahora todo está judicializado. Pocos medios se van a atrever a emitir algo judicializado", dijo en esRadio Beatriz Cortázar sobre el devenir de la demanda interpuesta por Gloria Camila, advirtiendo de la trampa judicial en la que todos, Rocío y La Fábrica de la Tele, parecen haber caído.

Federico Jiménez Losantos añadió al respecto lo que también podría estar pasando en ese proceso, y es que esos "otros papeles son unos previos que resulta que no existen".

La crónica rosa de esRadio se preguntó entonces qué sentido tenían las palabras de Rocío Carrasco a la salida del juzgado, ironizando con la ausencia de Ortega Cano y menospreciando a su hermana Gloria Camila, que ha solicitado ver esos documentos de su madre que Rocío dice tener en su poder y que, por otro lado, no tardó en contestarla recurriendo a la misma ironía y demostrando así la frialdad de la relación. "Me maravilla cómo a la salida del juzgado le quiso dar la vuelta a la tortilla diciendo que la habían obligado a traer un documento que ella quería mantenerlo secreto y que ahora, ojito que se podría filtrar, porque ella hasta ahora lo estaba custodiando".

Jiménez Losantos abundó en el eterno menosprecio de Rocío Carrasco hacia quien resulta que es su hermana. "Dijo que no sabía qué hacía ahí su hermana, que era la que la había demandado. Ortega allí no tenía ni que personarse". Y en lo meramente judicial, aparentaba "no saber que hay una juez que le ha pedido documentos y ella tiene toda la pinta de haberlos ocultado. Cuando ya hay una sentencia que le da la razón a tu ex contra ti y tu productora. No se ha enterado. No se da cuenta pero está la productora para no dar nada".