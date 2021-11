Carlota Corredera levanta el "no veto" a Kiko Matamoros tras su fuerte enfrentamiento

Han pasado tres meses y una semana desde la última vez que Carlota Corredera y Kiko Matamoros coincidieron en un plató de televisión. Según explicó este jueves la propia presentadora de Sálvame, ambos han tenido un "periodo de reflexión" y un "cese temporal de la convivencia" que habría llegado a su fin esta semana.

"Kiko y yo no coincidíamos desde el pasado 3 de agosto. No hemos coincidido porque haya habido vetos ni nada", aseguró la presentadora, a pesar de haber pedido a la dirección del programa no verse las caras con Matamoros durante estas semanas. "Aquí nadie echa a nadie de ningún sitio. Kiko y yo hemos tenido un periodo de reflexión", continuó. "Hemos tenido un cese temporal de la convivencia".

La presentadora de Telecinco confesó que estaba "esperando una llamada" del colaborador tras el fuerte enfrentamiento que protagonizaron después de la emisión del documental sobre Rocío Carrasco: "Hemos hablado y nosotros ponemos nuestro contador a cero y vamos a estar aquí sin ningún problema", aclaró en presencia de Matamoros.

Carlota, ¿culpable de la crisis de Sálvame?

Durante las semanas que duró la emisión del documental centrado en la vida marital de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, las tensiones entre Carlota y algunos colaboradores del programa fueron más que evidentes, especialmente con Kiko Matamoros.

El tertuliano siempre ha defendido la presunción de inocencia de Antonio David Flores y no ha dudado en posicionarse en contra de la presentadora cuando ha intentado atribuirle delitos sin tener pruebas suficientes para ello. Debido a esto, Carlota Corredera encabezó una campaña contra el colaborador, al que acusó de lanzar proclamas "machistas" y ser cómplice del exmarido de Rocío Carrasco con su defensa.

Esto desembocó en una monumental trifulca en la que el colaborador amenazó con abandonar el programa: "El problema no es lo que ha contado Rocío Carrasco, sino cómo se ha tratado aquí. Hay espectadores que nos ha dado la espalda por cómo lo hemos abordado. Creo que el día que Carlota echó del plató a Antonio Montero nos teníamos que haber ido todos", apuntó en su momento Kiko Matamoros. Tras estas palabras, Carlota acusó al colaborador de querer provocarla: "Él no tiene nada que perder, yo sí", contestó, antes de pedir no coincidir con él en plató.