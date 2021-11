Duras críticas a Carlota Corredera por el "repugnante espectáculo" contra María Lapiedra

Un día después de salir a la luz el supuesto negocio que María Lapiedra habría ocultado a Gustavo González, la protagonista acudió este viernes a Sálvame para aclarar el asunto y desmentir la información difundida por el programa.

Según el espacio de Telecinco, a su redacción habrían llegado una serie de correos electrónicos y mensajes en redes sociales en los que María Lapiedra ofrecería bailes eróticos en despedidas de soltero. Por su labor como bailarina erótica cobraría 1500 euros: "1.000 por adelantado y 500 en el lugar del baile".

La pareja del paparazzi aseguró no haber hecho ningún striptease en años y confesó sentir "miedo" de que su relación pueda romperse: "Puedo perder a Gustavo por una mentira. No quiero, no me imagino una vida sin él. Me da mucha pena que ahora salga esto porque teníamos algo súper bonito". "Yo siempre esto con Mía (su hija). No la llevo a la guardería porque sigo dándole el pecho", explicó para justificar que es "imposible" que pueda llevar una vida paralela.

Gustavo González intervino en directo para asegurar que, aunque "ama mucho" a María, es "incapaz de vivir con desconfianza": "La quiero mucho y la voy a apoyar hasta el final. Si lo que se ha dicho no es cierto, voy a seguir a su lado hasta que se descubra la verdad". Al anuncio de María de que tomará medidas legales contra todo aquel que atente contra su dignidad, Gustavo confirmó que la apoyará en todas las decisiones que tome.

Durante la tensa entrevista con Carlota Corredera, María Lapiedra cargó duramente contra el programa y les acusó de "querer destrozar familias": "Yo entiendo que hacer estas cosas os encanta, pero llevo años sin hacer esto. No hay ni una sola prueba. Se lanzó la información sin prueba alguna", recriminó a la presentadora completamente rota y al borde de un ataque de ansiedad.

Carlota Corredera, impasible frente las lágrimas de la invitada, quiso desviar el tema en más de una ocasión, insistiendo en la supuesta traición a Gustavo. Una actitud "poco feminista" que las redes sociales no tardaron en recriminarle, llegando incluso a convertirse en treding topic durante la tarde del viernes: "Está acosando a una mujer en la televisión hasta que ha dicho que ‘tiene ganas de desaparecer’". "Carlota Corredera, repugnante espectáculo televisado: antecedente más cercano al circo romano". "Carlota Corredera una vez más demostrando lo mucho que defiende a las mujeres. Ella es cómplice de este show barato". "A Carlota Corredera la sacas del asunto de Rocío Carrasco y su feminismo es totalmente inexistente, es más se dedica al bullying machista hacia atrás mujeres con un lenguaje totalmente reaccionario y casposo", fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse.

Carlota Corredera una vez más demostrando lo muy mucho q defiende a las mujeres complice de de este show barato... — Alex Iglesias 💙 (@Illuminazioni) November 12, 2021

Está Carlota Corredera acosando a una mujer en la tele hasta que ha dicho que tiene "ganas de desaparecer" no os lo perdáis — Yeray (@Mataformigues) November 12, 2021