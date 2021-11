Ángel Martín se confiesa sobre su brote psicótico y el consumo de drogas: "No sé si estoy cuerdo"

Ángel Martín revela una dramática historia en una entrevista para el diario El Mundo. El cómico, que ahora triunfa en Twitter gracias a su "informativo matinal para ahorrar tiempo", y que se hizo popular gracias a Sé lo que hicisteis, cuenta que fue ingresado en un centro psiquiátrico en el año 2017.

La causa, un brote psicótico grave que le hizo pasar un verdadero infierno personal y en el que veía "un mundo paralelo de naves, fantasía y seres malignos". El ingreso duró 15 días.

"Quiero pensar que ya estoy completamente cuerdo, pero no lo sé. Si lo que me preguntas es si todavía escucho voces, la respuesta es no"; dice en la entrevista.

Ahora, Ángel Martín trata de contar su experiencia con un libro que titula Por si las voces vuelven. "Nunca tuve pensamientos suicidas. Sí tuve miedos relacionados con seres mágicos del otro lado, que vinieran y se apoderaran de mi vida. Eso sí, pero no era miedo a hacerme daño o a la muerte, sino miedo a una especie de posesión diabólica", dice.

Martín dice que hubo un detalle concreto, "una publicación en redes" que le llamó demasiado la atención, lo que le llevó a darse cuenta de su condición. Elemento en el que se "derramó la bañera", cuando felicitó a su pareja por el éxito de la película Wonder Woman y le llenó la casa de regalos. Lo que sus fans percibieron como una broma más del cómico fue percibido de otra manera en su entorno familiar: esa misma novia, la novia de verdad a la que felicitó le acompañó personalmente al ala de psiquiatría del hospital.

El brote psicótico de Ángel Martín: "Volverme loco es lo mejor que me ha pasado en la vida" https://t.co/e72Vtrs5Uf — EL MUNDO (@elmundoes) November 15, 2021

"Consumía marihuana, éxtasis y alcohol y no era una cosa de ocio. Crucé la línea e imagino que eso influyó", cuenta con sinceridad el cómico televisivo, que considera que aunque sea por dejar todo eso atrás, "volverme loco es lo mejor que me ha pasado en la vida".

Un libro en donde describe así su ataque de locura: "Cuando estás loco, el cerebro funciona a una velocidad brutal a la hora de convertir absolutamente cualquier mierda en una señal trascendental".