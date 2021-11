El jugoso secreto de Cynthia Martínez: una relación con "A", del Real Madrid

Cynthia Martínez salió de Secret Story, pero además de un sentido adiós de todos sus compañeros de programa -cosa de la que no pueden presumir todos los expulsados- dijo adiós revelando un jugoso secreto.

Y es que Cynthia Martínez aseguró haber tenido "una relación con un jugador del Real Madrid". La joven, de hecho, lo dijo orgullosa de haber guardado el secreto durante todas sus semanas en Secret Story, revelando de paso su intención de nunca mantener el nombre.

El secreto del jugador del Real Madrid sigue, por tanto, a salvo pese a las palabras de Cynthia, que no tiene intención de aprovecharse de la situación. La sorpresa en el plató, empezando por Jordi González, era sin embargo evidente. La única pista, que su nombre empieza por "A".

La relación más conocida de Cynthia seguirá siendo, por tanto, la de Canales Rivera, y si habló del tema fue solo para "defenderse" de lo que se decía. "Nunca me ha gustado hablar de mi vida privada", confesó en el programa de Telecinco.

La joven se manifestó orgullosa de no haber participado a la sombra de otro y haber, por tanto, sido ella misma, por mucho que al principio le costase más encontrar su lugar. "Yo he ido a pasármelo bien, a disfrutar y a vivir la experiencia", no a hacer "daño".