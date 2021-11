El actor Pepón Nieto acudió a La Roca, espacio que conduce la presentadora Nuria Roca en La Sexta, para promocionar su nueva obra de teatro. Pero Nieto se explayó también en otros temas, emitiendo severas críticas contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, Pepón Nieto abundó en la vertiente más gratuita en sus comentarios contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, considerando que "no está bien medicada". Lo particular de sus palabras es que se produjeron mientras se llenaba la boca de declaraciones a favor de la mujer: "Soy feminista, creo en la igualdad y que la mujer haría las cosas de una manera distinta".

Unas declaraciones que parecen ser válidas para todos menos con Ayuso, de un partido político poco afín al actor. "Depende también de qué mujer, que luego uno ve a algunas de determinados partidos que son terribles y tampoco vale todo".

Reconoció, eso sí, que es un "fenómeno alucinante", aunque al principio "parecía un pulpo en un garaje", alguien que el PP "tenían claro que no iba a ganar, solo que Errejón y el PSOE no sumaban". Igualmente, el actor también consideró que tiene "personalidad".

Ayuso -opinó Pepón Nieto- dice "barbaridades", refiriéndose "lo de las pizzas de los niños". "me daba la sensación de que era una persona mal medicada, que no pasa nada que yo también he estado mal medicado pero no presido la Comunidad de Madrid", dijo sin sonrojo en La Sexta.

Preguntado por Nuria roca, Pepón Nieto dejó claro que lamentaría que Ayuso llegase más lejos. "Dios no lo quiera. Tiene pinta pero… No me gusta su discurso pero estamos en democracia y hay mucha gente ala que sí".