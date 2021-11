Si hubo un factor dentro del enfrentamiento entre Carmen Borrego y Terelu Campos que angustió especialmente fue la intervención de José Carlos Bernal, marido de la primera, en la larga bronca entre ambas.

Bernal frenó en seco a Terelu Campos, que había amenazado a su hermana -y mujer del abogado- con desvelarle un lado oculto de su marido. Posteriormente, éste inquirió a Terelu sobre esas palabras feas a Carmen Borrego con un "bueno, se puedes saber qué sabes tú de mi mujer que yo no sepa". Terelu no pudo sino bajar la cabeza y callar.

Tras este incremento de la tensión, que hacía pensar que poco se podía hacer por la relación entre ambas hermanas, el propio José Carlos Bernal ha hablado públicamente al respecto. Y sus palabras hacen encender una llama de esperanza al igual que lo hicieron las de Gustavo, chófer de María Teresa Campos, para el periodista Carlos Pérez Gimeno.

"Son cosas que hay que arreglar y ya está, no pasa más", dijo el abogado, un tanto incómodo por las preguntas de la prensa a la entrada de la discoteca donde se celebró el cumpleaños de Belén Esteban. Un evento en el que ambas hermanas coincidieron y pusieron la primera piedra en un camino, probablemente largo, hacia la recuperación.

"Seguro que llegará, ya lo veréis", dijo un optimista marido de Carmen Borrego al respecto de la enemistad de su mujer con su cuñada Terelu. Su mujer, a la vez, también se mostró esperanzada, desvelando que quizá es Carmen Borrego la más interesada en hacer las paces, si bien con una única condición: "Que me llame ella". Terelu, en el mismo cumpleaños, pasó rápidamente ante los periodistas sin dar respuesta alguna.

En efecto, ha sido la propia Carmen quien ha descrito en primer lugar cómo fue el encuentro con su hermana Terelu en el interior de la discoteca Capital. "Me dio dos besos como si no pasara nada, no hablamos para nada del conflicto pero hablamos de todo", ha dicho, conciliadora pero prudente. Un "reencuentro normal" en el que ninguna de las hermanas hizo por "matar" a la otra, confirmó.