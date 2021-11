Eugenia Osborne: "Estoy muy bien en esta nueva etapa de mi vida"

Eugenia Osborne es una de las hijas de Bertín Osborne y hace unos meses que se ha separado de su marido Juan Melgarejo. "Ha sido de mutuo acuerdo, no ha habido terceras personas, y te aseguro que sí encuentra una persona que llene su vida me alegraré mucho por él, porque es una magnifica persona y como padre no puede ser mejor. A casa va siempre que puede, para ver a los niños. Nuestras vidas poco a poco fueron cogiendo rumbos diferentes, y la decisión fue mutua. Nos queremos mucho y eso es beneficioso para nuestros hijos. Mi padre y yo hemos coincidido con nuestros divorcios. Vamos coincidiendo en el tiempo, tenemos muchas cosas en común. Estamos en el mismo momento vital. Nos damos consejos pero no en temas de pareja; cuando le dije que me separaba, me dijo que no lo hiciera pero cuando le conté las razones, cambió de opinión". Así lo contó.

Durante la conversación que mantuvimos, al preguntarle si tiene ganas de conocer a alguien para una futura relación, su respuesta fue muy clara. "En este momento no quiero. Estoy centrada en mis hijos y mi trabajo, y en ser feliz. Tenemos custodia compartida, y como te he dicho, nos llevamos muy bien. No considero que mi matrimonio sea un fracaso, la vida te lleva por diferentes caminos y lo importante es gestionarlo lo mejor posible".

Eugenia está volcada en su trabajo, de momento el tema de las joyas lo tiene apartado. "Solo hice una colección cápsula. En el confinamiento empecé a coser, que me gusta mucho. Primero empecé con delantales y continué con manteles y servilletas, vajillas y cosas para la casa. Cuando empezó la pandemia, a mis amigos y a la gente en general les dio por cocinar, y como no había posibilidad de sacar ninguna línea de moda, tomé esa decisión. Estuve muy entretenida, son muy chulos y está funcionando muy bien. A mi padre le he regalado uno porque dice que cocina muy bien, pero yo no le he visto hacer en su vida, ni un huevo frito".

Eugenia ha sido una de las embajadoras, junto a la ya exmujer de su padre Fabiola Martinez, del proyecto "Pequeños Luchadores de DODOT, un pañal para bebés prematuros, que será entregado por esa marca de pañales a todos los hospitales de España. Hay que recordar que Eugenia tuvo hace 8 años gemelas prematuras, y una de ellas no sobrevivió, casualmente ese mismo día era el aniversario del fallecimiento y al recordarlo se emocionó mucho. Fueron unos momentos muy entrañables y en todo momento estuvo muy arropada por Fabiola y por todos los que estuvimos en el acto.