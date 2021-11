El programa Sálvame emitido este martes puso a Carmen Alcayde en una situación muy delicada. El espacio de Telecinco aseguró que tenía pruebas de un secreto oculto de su nueva colaboradora que no querría que viese la luz. Un escándalo sexual que podría poner en riesgo su vida matrimonial. "Espero no tener que irme. No quiero dejar el programa pero espero que no sea algo que no pueda soportar que vea la luz", dijo la tertuliana muy angustiada.

Carmen confesó que, aunque lleva 26 años con su pareja, su relación se paralizó durante dos años: "Él no sabe lo que pasó ahí, igual que yo no sé lo que él hizo. Y no me gustaría que lo supiera", reconoció ante las insistentes preguntas de Carlota Corredera. Sin embargo, a medida que se iba estrechando el cerco sobre el asunto, la colaboradora se iba tranquilizando: "Sé lo que vais a contar y es un tema que afecta a una tercera persona. Estoy muy tranquila porque sé que no he hecho nada malo".

Según el testimonio del confidente que se puso en contacto con el programa: "Carmen mantuvo relaciones íntimas estando ya comprometida. Y no estaba sola, estaba con una amiga suya". Unas palabras que no sentaron nada bien a la colaboradora que se defendió pidiendo pruebas y negando esta historia: "No tengo nada que ocultar, pero sí hay una historia que no es agradable de contar. Aun así, es muy fuerte que no se diga ni supuestamente ni nada, que se asegure de ese modo una infidelidad".

Finalmente, el programa desveló que la persona con la que la periodista habría tenido un idilio no sería otro que Dinio García: "Conozco a Carmen de hace 20 años, me hizo una trampa muy fea con una cámara oculta. Le abrí mi casa a ella y a su amiga, por eso no entiendo que me hicieran una cámara oculta. Tuvimos una noche loca, ella, su compañera y yo, y eso lo juro por Dios. Tengo fotos de esa noche, y ella estaba casada. El daño que me quiso hacer no tiene nombre", reveló el cubano.

Alcayde criticó las declaraciones de Dinio y se negó a seguir hablando de esta "mentira": "Sabes que es absolutamente falso lo que acabas de contar. No quiero seguir con este tema a no ser que me obliguen mis directores. Esto no me va a traer problemas porque mi marido sabe absolutamente lo que pasó. No tengo miedo a nada".

Pese a todo, Kiko Hernández aseguró que su compañero Kiko Matamoros había visto esa fotografía en la que aparecerían Dinio junto a Carmen y su amiga en actitud "muy cariñosa": "En la fotografía que vio Kiko Matamoros salen Dinio, tu amiga sin ropa y tú con ropa interior". Alcayde cerró este asunto negando de nuevo la información y exigiendo ver pruebas gráficas.