Los audios íntimos de Isa Pantoja que ha filtrado Kiko Rivera: "Es vergonzoso"

Durante su última entrevista en Sábado Deluxe, Kiko Rivera aseguró haber acudido en más de una ocasión a auxiliar a su hermana Isa Pantoja tras haber discutido con su pareja Asraf Beno. Una información que los protagonistas han desmentido en los programas en los que colaboran: "Estamos frustrados y decepcionados" con las palabras de Kiko, confesó Asraf en Viva la vida.

Según la versión de la pareja, en una ocasión Kiko acudió a buscar a su hermana tras una discusión, pero eso "no quiere decir que entre nosotros haya problemas domésticos como ha insinuado": "No es algo habitual como dio a entender, fue solo una vez y no a las tantas de la mañana como ha dicho. Que utilice estas cosas para hacer daño a su hermana y a mí…", se quejó Asraf en el espacio presentado por Emma García.

Para demostrar sus declaraciones, este martes Kiko Rivera envió a Kiko Hernández los audios que su hermana le envió aquella noche y que demostrarían el estado el que se encontraba tras la discusión: "Me demuestran a través de mensajes y de audios que lo que ha dicho Asraf es falso y que esta chica llama y le dice a su hermano ‘sácame de aquí’", explicó el colaborador de Sálvame.

En los mensajes de audios emitidos por el programa, se puede escuchar a Isa Pantoja con la voz entrecortada suplicando a su hermano que le coja el teléfono: "Es importante por favor. ¡De verdad, te lo juro! ¡Cógeme el puto móvil!". Acto seguido Kiko la llama, pero ella no lo coge, a lo que él contesta: "Me has dejado preocupado carajo, te estamos llamando. Isabel, cógelo".

Poco después, Kiko Rivera le escribe para avisarle de que está listo para salir a recogerla: "¿Salgo o no salgo?", un mensaje que acompaña con la fotografía del volante de su vehículo. Su hermana le responde que va "a ver si puede quedarse en casa de alguien que conoce y que vive cerca de su casa": "Poco después le manda una foto con esa persona y con el texto: ‘Sana y salva’".

Belén Esteban se mostró muy crítica con Kiko Rivera y le recriminó que enviase audios "tan íntimos y privados" de su hermana a colaboradores de televisión: "Yo estoy en la situación de Kiko Rivera, y yo a ti no te mando ese audio de mi hermana. ¡Yo no te mando ese audio para que tú lo pongas aquí! ¡Me parece vergonzoso!". "De todas formas, yo hubiese ido a buscar a mi hermana y a decir: ‘¿Qué pasa?’ Aunque me hubiese dicho que ya estaba bien", dijo la colaboradora muy enfadada.