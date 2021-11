La identidad del presunto hermano secreto de Anabel Pantoja

El periodista Gustavo González fue el primero en soltar la bomba: Bernardo Pantoja cree que un examigo de Kiko Rivera podría ser su hijo. Se trata de un joven llamado Luis, más conocido en Sevilla como ‘Pinocho’, tiene 38 años y tuvo una relación de amistad durante años con el hijo de Isabel Pantoja.

"Bernardo Pantoja tiene dudas de que este amigo de Kiko Rivera sea su hijo", aseguró el paparazzi. Declaraciones que fueron apoyadas por el fotógrafo Pablo González ‘el calvo’, que confirmó que estos rumores llevan "sonando durante años": "Era el rumor que había en la calle, en Sevilla. De hecho, a ‘Pinocho’ siempre se le ha hecho la broma en Sevilla de ‘has quedado con tu primo’ o ‘vas a ver a tu hermana’ cuando se ha visto con Kiko Rivera o Anabel Pantoja".

Durante años, ha sido habitual ver a este joven junto a Kiko Rivera y su grupo de amigos, además, hace unos meses se le pudo ver asistiendo al cumpleaños del padre de Anabel Pantoja. Bernardo habría mantenido una relación de amistad muy estrecha con la madre de este chico y este sería el motivo de sus sospechas. "Pinocho le pregunta a su madre y le dice: ‘¿Vas a echar cuenta a esas tonterías?’. Cuando ocurre una cosa de estas puedes responder taxativamente. Ella lo deja ahí", añadió Pablo González. "Ahonda un poco más y le pregunta a una tía. Ella le dice: ‘Esto es algo que te tiene que contestar tu madre’".

Luis, supuesto hermano de Anabel Pantoja, junto a Bernardo

Anabel Pantoja, que este jueves presentó su nueva línea de joyas, no quiso entrar en ese tema y pidió pruebas sobre el asunto. Según explicó a Carlota Corredera, "no le entra en la cabeza" que pueda ser verdad: "Está segura de que su padre no ha dicho nada sobre este tema. Está convencida de que al que le interesa que esto salga a la luz es al examigo de Kiko. Tiene un cabreo monumental".

Tal es su enfado, que se plantea "seriamente demandar a Gustavo González". Mientras piensa si acudir a los tribunales, Anabel ha lanzado un mensaje alto y claro en sus redes sociales: "Todo es mentira".