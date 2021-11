Antonio David desvela el papel de Mila Ximénez en su negociación con La fábrica de la tele

Antonio David Flores continúa con éxito su andadura como youtuber, acumulando más de 150.000 visualizaciones en su primera publicación. Hace unos días el exguardia civil compartió un vídeo en el que hablaba sobre su despido de Sálvame, señalando a Fidel Albiac como la mano negra que movió los hilos.

"Casi me toman por un maníaco y un obsesivo cuando llegué a plantear en el plató que había detrás de mí una mano negra. Hicieron la coña y colocaron detrás mía, donde estaba sentado, a un tipo disfrazado con una mano negra", cuenta en el vídeo. Entonces todo parecía una broma, y él también se lo tomó a "cachondeo".

En la entrevista también habla sobre el papel que jugó Mila Ximénez en su incorporación al programa de Telecinco a finales del año 2019: "Una de las personas que más me ayudó a pasar los días y las semanas en Gran Hermano ViP 6 fue Mila Ximénez porque ella era mi bastón de apoyo", asegura sobre la colaboradora.

Y desvela la conversación que mantuvo con ella durante la participación de ambos en el citado reality: "Casi al final del concurso me dijo que estaba convencida de que iba a trabajar de nuevo en Telecinco y que Sálvame me iba a fichar. Yo me reía y le dije que eso no iba a ocurrir por la relación de los jefes con Rocío Carrasco. Mila era tan lista y tan grande que sabía que iba a ocurrir, y así fue", asegura.

"Una semana después de salir de la casa de Gran Hermano me llama mi representante y me dice que quieren que trabaje en Sálvame. Negociamos mi contrato, en el que no se ponen muchas pegas, y el 8 de diciembre de ese mismo año me hicieron un recibimiento por la puerta grande con vítores aplausos y felicitaciones", recuerda sobre su comienzo en el programa de La fábrica de la tele, el que según Antonio David, Mila Ximénez jugó un papel fundamental.