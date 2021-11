Amaia Salamanca: "De momento nos plantamos con tres niños"

Amaia Salamanca es la embajadora de la campaña VIVE UNA VIDA QUE QUIERAS CELEBRAR de la mano de Codorníu que hace honor a la mujer. Un homenaje que coincide con la celebración de la mujer emprendedora. A parte de Amaia, también asistieron, la escritora Elvira Sastre, y la artista Alejandra G.Ramón, entre otras.

La actriz acaba de terminar de rodar una película de habla inglesa, inspirada en la novela La piel del tambor que lleva su mismo nombre. " He rodado por primera vez en inglés, ha sido todo un reto y estoy muy feliz, terminé ayer, espero que vaya bien. Y ahora empiezo una comedia con Arturo Vals, y me hace mucha ilusión". Así lo contó.

La Navidad las va a pasar en familia, entre el País Vasco y Sevilla, que es donde residen sus familias. "Estamos muy contentos, ahora que por fin parece que nos podemos mover un poco, sí con mucha precaución, pero no con tanto miedo como el año pasado, y poder celebrar las fiestas juntos".

Al preguntarle sí han vuelto a vivir en Madrid, después de pasar un a larga temporada en Marbella donde su pareja, Rosauro Varo, tiene negocios, confirmó el traslado de toda la familia. "Yo trabajo la mayor parte del tiempo en Madrid, y cuando surge fuera, Madrid es más fácil a la hora de viajar, y al final estamos en Madrid."

No le gusta mucho hablar de su vida privada, pero al preguntarle por el padre de sus hijos, contó que está muy bien y son parar de trabajar . "Le han dado un premio como empresario del año en Andalucía y me siento muy orgullosa". No tienen por el momento aumentar la familia. "De momento nos plantamos con 3, ya tengo lio suficiente, y según van creciendo más ".