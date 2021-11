Fabila Martínez: "Bertín y yo nos llevamos mejor ahora que antes"

Fabiola Martínez ha sido junto a Eugenia Ortiz, la segunda hija de su exmarido Bertín Osborne, embajadora del proyecto PEQUEÑOS LUCHADORES DE DODOT. Un pañal para bebés prematuros que será entregado por esta marca a los hospitales de toda España.

La relación entre ambas no puede ser mejor, según comentaron después del acto. Comentaron que se ven con mucha asiduidad y más ahora, que Eugenia se ha trasladado a Madrid, tras su reciente divorcio de su marido Juan Melgarejo.

Fabiola, según contó, se encuentra muy bien, volcada como siempre en sus hijos y muy pendiente de Kike, que como es sabido padece de parálisis cerebral: "Estoy muy bien con mi trabajo, mis hijos y con Bertín la relación es muy buena, nos llevamos mucho mejor que antes: "No estoy enamorada, ya que me lo preguntáis, estoy solita por supuesto no estoy cerrada al amor, eso no se debe hacer nunca. La puerta de la casa no está cerrada porque él entra y sale siempre que quiere para ver a los niños y forma parte de mi familia y de mi vida familiar, ahora de mis emociones y mis sentimientos tiene un apartado. Lo que sí que tengo muy claro es que de no volvería, ni mañana ni pasado. Lo que sí puedo decir es que es un padre maravilloso. No sé porque la gente se empeña en que hay que volver. Pienso que l vida tiene sus momentos, hemos crecido, hemos evolucionado, hemos sufrido, llorado y ya está. Me quedo con lo bueno, pero tampoco olvido lo malo porque de todo se aprende. Ahora ponemos muchos mas de nuestra parte para entendernos mejor y no provocar el conflicto. Cosa que no pasaba antes y ahora estamos fenomenal. A partir de ahora, yo me alegraré de su felicidad, como la que él quiera, eso es su decisión". E esa manera tan tranquila lo explicó.

La venezolana no tuvo ningún problema en responder a todo lo que se le preguntó y de cómo se lo habían tomado los niños, así lo contó: "Al principio fue duro, con la incertidumbre del momento, donde voy a vivir, qué va a pasar. pero como nos ven bien y dándoles las explicaciones necesarias en los momentos en que hacía falta, pues creo que estos les ha ido dando tranquilidad y estabilidad. En este momento, mi punto de partida es ser independiente económicamente, aunque siempre he intentado serlo. Me encanta la decoración y me estoy preparando para esa línea. En la casa es que la vivíamos antes, que lo habréis visto por el programa, la decoré yo. Y estoy estudiando una propuesta con un estudio de interiorismo. Sin olvidar todo lo referente a la fundación, antes era la presidente, pero atendía a las familias, hacía de todo porque éramos tres en el equipo, y teníamos que repartir las funciones. Ahora hemos crecido y como hemos aumentado ahora puedo ser solo presidenta y usar mis recursos, que son mi imagen y mi repercusión, para darle visibilidad al trabajo de la fundación", contó.

De la situación de Venezuela dijo que estaba igual de mal y lo dice con conocimiento de causa porque tiene mucha familia viviendo allí: "Tengo a mis dos abuelas muy mayores, a mis tíos, primos y todos los que estamos fuera colaboramos para que les falte lo menos posible porque no hay de nada. Enviamos ropa, medicinas, la situación es muy complicada. Mira Cuba lo que lleva". Y así se despidió.