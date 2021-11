Gloria Camila, contra Rocío Carrasco: "Solo quiero proteger la intimidad de mi madre"

Gloria Camila ha sido una de las invitadas al SICAB, Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española, que está teniendo lugar durante estos días en la ciudad de Sevilla. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado se ha mostrado muy amable con la prensa a la que no ha dudado en contestar a todas las preguntas que se han realizado.

La joven se muestra muy feliz con David García, su pareja: "Estamos juntos, hacemos vida juntos. Él es profesor y yo estoy a mil cosas. Cada uno tiene su casa. Con él a veces practico inglés y siempre le digo que tiene que enseñarme más pero no tenemos tiempo". Por el momento no se plantea ser madre ya que quiere vivir "más cosas de su relación antes": "Tampoco me planteo casarme, no entra en mis planes. Cada cosa su tiempo".

Gloria Camila también ha hablado sobre los famosos documentos de Rocío Jurado que su hermana Rocío Carrasco pretende hacer público en el nuevo documental de Telecinco. La colaborador y actriz quiere proteger la privacidad y la intimidad de su madre, motivo por el que ha llevado a su hermana a un juzgado: "Nadie tiene que sacar esos documentos a la luz, ni públicamente ni con beneficio económico. Sabía que a mi madre le gustaban mucho los pasatiempos, pero desconocía que escribiese reflexiones. Por eso he querido saber más sobre lo que se pretende hacer público. Pero no ha sido presionada por mi padre. Lo he hecho como hija de que soy y tengo derecho a saber cosas de mi madre antes de que su publique", explicó. "No tengo miedo a lo que pueda salir en el documental, tengo miedo a las arañas, eso sí le tengo pánico", bromeó.

Por otra parte, se ha negado a contestar a Carlota Corredera, que este viernes la acusó de mentirosa por asegurar que su abogado no había reclamado el documento de Rocío Jurado en el que se hacía referencia José Ortega Cano y que fue presentado tras demandar a su hermana: "No voy a responder a Carlota porque diga lo que diga… cuando alguien está tan cegado con una verdad, yo no voy a intentar convencer a nadie y menos a Carlota Corredera".

Gloria no se cierra a la posibilidad de recuperar la relación con su hermana, aunque lo ve muy complicado: "No recuerdo la fecha cuando dejé de hablar con ella, creo que fue después del accidente de mi padre. Yo siempre la he sentido como mi hermana, pero un día dejé de saber de ella. La que menos tenía que hacer algo o pedir explicaciones era yo. Ya no espero nada".