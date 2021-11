La aparición de Jesulín de Ubrique para conmemorar el 30 aniversario del SICAB

Jesulín | Archivo

La expectación estaba servida por ver al diestro por todo lo que está ocurriendo con su hija Julia Janeiro. Jesulín de Ubrique apareció en el photocall, posó para los gráficos y sin mediar palabra se retiró.

Desde hace mucho tiempo se sabe que el diestro no quiere entrar en ningún tipo de polémica ni quiere hacer comentario al respecto de su familia. No habló, por ejemplo, de sus hijas Julia y Andrea. Una vez entregados los premios y antes de comenzar la tradicional cena, el maestro sí se dejó hacer fotos con todos los que se lo pedían y sí mantuvo una conversación en un tono distendido y muy agradable.

Jesulín estuvo en todo momento encantador y al preguntarle si va a volver a los ruedos comentó que de momento no vuelve. Al preguntarle por su hijo, que no va a seguir sus pasos porque lo que le gusta es el fútbol. Hace unos años le pidió a su padre probar y dio unos pases con una vaquilla y, cuando terminó, lo primero que dijo es que no lo volvería a hacer. No era lo suyo. Lo único que le gusta hacer delante de un astado es recortarle, ser recortador aficionado.

Elsa Pataky | Archivo

Estuvo mucho tiempo conversando en torno al mundo del toro y las consecuencias que ha acarreado la pandemia. De su carrera comentó que tiene varios trajes de torero guardados como el de su alternativa, el de su confirmación y retirada, sin olvidar uno de color amarillo para dejar claro que no es supersticioso. Ha regalado muchos a toreros que estaban empezando y ha intercambiado varios con pilotos de GP como Álex Crivillé y Sete Gibernau.

No habló para nada de temas personales y estuvo acompañado por un grupo de amigos que se dedican a la caza, una afición que comparte y practica de toda la vida.

Nieves Herrero en el SICAB | Archivo

Por su parte, otra de las premiadas fue la actriz Elsa Pataky, que no se dejó ver en ningún momento. Se supo que estaba con sus tres hijos, a los que tampoco se les pudo ver, y en el momento de recoger su premio apareció vestida de corto montada a caballo rodeada de varios jinetes y recibió el premio como embajadora de la cultura española. Como es sabido, la actriz vive desde hace varios años en Australia con su marido Chris Hemsworth. Antes de terminar el acto la actriz desapareció y ni siquiera tuvo el detalle de quedarse a la cena.

Otra de las galardonadas fue la periodista Nieves Herrero, gran aficionada al mundo del caballo, que comentó lo satisfecha que estaba por la buena acogida que estaba teniendo su último libro, que trata de las joyas de los Borbones. La cantante María Jiménez fue otra de las galardonadas y asistió acompañada de su hijo. Por problemas de salud no se pudo quedar a la cena. Otra de las galardonadas fue Marta González, hija del desaparecido torero Dámaso González, que recogió su galardón por su trayectoria profesional en el mundo ecuestre. Entre los invitados se encontraba la sevillana Julianna Ro, nuestra Miss España International que el año que viene competirá en Japón para intentar obtener el título internacional.