Mar Flores lanza un comunicado sobre su traición y amenaza: "Ya estoy curtida en esto"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar, y estuvo centrada esta vez en los complicados momentos que está viviendo Mar Flores.

La modelo está en el punto de mira en los últimos días después de que un paparazzi haya desvelado en Sálvame que la modelo, presuntamente, le habría filtrado en los últimos meses información privada de su pareja, Elías Sacal - durante una de sus rupturas - para que le pillase en situación comprometida y poco favorecido durante sus vacaciones.

Pero eso no es todo, ya que según este fotógrafo, la modelo habría traicionado también a amigas como María José Suarez o Mar Saura, facilitándole información sobre sus vidas íntimas a cambio de dinero.

Una información que Mar Flores, dolida, ha negado tajantemente, manteniendo que todo se trata de una manipulación y anunciando que tomará medidas legales tanto contra el paparazzi como contra quien se ha hecho eco de sus mentiras, que no está dispuesta a consentir.

Ahora, la modelo ha vuelto a manifestarse públicamente en Instagram y, según sus palabras, por recomendación de su abogado, que le "recomienda no hablar puesto que estamos que demostrado que todo lo que diga se puede manipular y lo que no diga inventar, pero si se involucra a otras personas no me puedo quedar callada".

Mar Flores asegura que "las declaraciones que está haciendo el paparazzi Jordi Martín son exclusivamente para lucrase, sin importar el daño que hace a otras personas, cosa que lleva haciendo durante años".

El comunicado de Mar Flores | Instagram

A continuación, Mar señala que "ya está curtida en esto" y amenaza con defenderse en los tribunales. "Poner en mi boca declaraciones sobre otras personas son muy dañinas moralmente y totalmente falsas". Asegura la modelo que "Nunca jamás en la vida hablaría mal de una mujer y menos aún de una amiga, todas ellas mujeres fantásticas", refiriéndose a María José Suárez, Nieves Álvarez y Mar Saura, a quienes además "tagea" para emplazarlas a una respuesta.

Mar Flores y su comunicado | Instagram

Las considera ejemplos de mujeres "emprendedoras, luchadoras, trabajadoras y estupendas madres de familia"; mujeres "bellas por dentro y por fuera" a las que respeta y admira. Todo lo que se ha puesto en su boca sobre estas personas es "absolutamente falso".

Por último, Mar Flores asegura que "nunca" se ha visto con el paparazzi en persona ni compartido cena con el "en mi vida". Y, por último una amenaza: "Como dije en las declaraciones del viernes, tomaré medidas contra Jordi Martín y todos los medios que se hagan eco de sus informaciones falsas".