Nieves Álvarez y el escándalo de Mar Flores: "No es amiga mía y nunca me ha gustado"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar para abordar el último escándalo de la crónica social: un paparazzi ha desvelado en Sálvame que la modelo Mar Flores, presuntamente, le habría filtrado en los últimos meses información privada de varios personajes famosos, desde su ex pareja Elías Sacal hasta las modelos Nieves Álvarez, María José Suárez y Mar Saura, por ejemplo.

El periodista Carlos Pérez Gimeno reveló en esRadio información de primera mano de la modelo Nieves Álvarez, una persona extremadamente discreta que está tremendamente afectada por haberse visto envuelta en el entuerto alrededor de Mar Flores, cuyo entorno ya ha dicho que los audios emitidos están manipulados.

"No entiendo lo de esta mujer, ¿por qué tiene que hablar de mí porque nunca hemos sido amigas y jamás he querido tratarla?", lamentó la modelo en declaraciones a Carlos Pérez Gimeno, que relató en esRadio cómo de pronto Nieves ha visto cómo la prensa y otros fotógrafos han comenzando a perseguirla a raíz de la polémica.

Buceando en cómo ha podido verse envuelta, Nieves Álvarez desveló al periodista Carlos Pérez Gimeno el episodio que pudo sentar mal a Mar Flores: "Una vez teníamos un desfile de Pronovias y nos iban a sentar juntas. Yo dije que no me porque las dos éramos conocidas y no quería eclipsar al diseñador. Ella se enteró y le sentó mal. No es amiga mía y es una persona que nunca me ha gustado".

La periodista Beatriz Cortázar desveló también que "hay una relación complicada entre ellas y no quieren coincidir porque Nieves es amiga de Nuria González, pero "antes las intimas eran Mar Flores y Nuria González". Este triángulo estalló cuando "Mar se enamoró de Fernández Tapias, pero éste luego empezó a salir con la íntima amiga de Mar, Nuria, para darle en las narices. Pero se enamoraron y siguen juntos, y ellas dos partieron peras y nunca más".