Lequio recrudece su guerra con Rosa Benito: "Pena debe darte tu hija vendiendo braguitas en una web"

Rosa Benito y Alessandro Lequio son compañeros de trabajo desde hace años y comparten productora audiovisual, Unicorn, responsable tanto de Ya es mediodía y El programa de Ana Rosa. Sin embargo, parece que esto es lo único que tienen en común los colaboradores porque cada vez que hablan el uno del otro en directo, dejan claro que se detestan.

La última batalla de su particular guerra tiene que ver con la puesta en escena que hizo hace años Rosa Benito en Sálvame, cuando quemó en directo su anillo de casada con Amador Mohedano. Para Lequio, aquello solo fue un "paripé" y el tema salió a relucir de nuevo en Ya es mediodía, donde Rosa confirmó las sospechas de su enemigo. "Hice un teatro, yo llevo mis alianzas y nunca me las he quitado. Llevo la de cuando nos conocimos y la de la boda", aseguró. Tras lanzarse mensajes envenenados, Rosa añadió: "Me da mucha pena Lequio, está muy mayor". También lanzó un dardo al programa sin pensar en que comparten jefes: "Parece que andamos cortos de noticias".

El turno de réplica del italiano llegó este martes en el ‘club social’ de El programa de Ana Rosa, donde subió un poco más el tono. "Yo sabía que Rosa era muchas cosas, entre ellas una mentirosa que se viste por los pies, pero ahora me he dado cuenta de que también es cortita, pero muy cortita", dijo tajante para sorpresa del presentador Joaquín Prat. "El numerito con el soplete fue una mentira para toda la audiencia, no tiene nada que ver con su dolor con Amador", insistió.

"Lo de que estoy mayor es un ejemplo más de lo cortita que es. La dueña de la empresa para la que trabaja es de mi misma quinta, el novio de la presentadora con la que trabaja también lo es -que por cierto- se lo presenté yo", dijo. El colaborador remató a su archienemiga con artillería pesada: "Habla de pena, pues pena debería darle su hija [Chayo Mohedano], que en vez de ponerse la bata de cola para triunfar en los escenarios como hacía su tía, está vendiendo braguitas en una web para adultos".

Las palabras de Lequio se refieren a una información de Sálvame que asegura que Chayo participa en una red social de pago en la que se publica contenido para adultos. "Tenéis que pagar una cuota de 20 euros al mes y me vais a tener mañana, tarde y noche", explica la artista en su perfil. "Hay que renovarse o morir", dice la cantante pero matizaba que no solo se trata de este tipo de contenidos. Ella misma explicó a sus seguidores que a través de su perfil pueden conocerla o incluso que les cante su canción favorita: "Empezaré a hacer vídeos exclusivos para ti".