El recién inaugurado canal de Youtube de Antonio David Flores se ha convertido en el único medio de comunicación donde el exguardia civil contestará a todos los frentes que tiene abiertos desde que fue despedido de Sálvame a raíz de la repercusión mediática causada por el documental sobre Rocío Carrasco. Si la semana pasada recordaba su paso por el espacio de Telecinco, esta semana dedica una carta a Jorge Javier Vázquez, al que recrimina la actitud que ha tenido durante los últimos meses con su hija, Rocío Flores.

Antonio David hace referencia a la columna que el presentador escribió la semana pasada en la revista Lecturas dedicada a la joven: "Te veo de vez en cuando en El programa de Ana Rosa y sufro. Porque imagino lo que debe ser trabajar en una cadena que destroza a tu negocio, digo familia. Entiendo el dolor que te debe provocar recibir mes a mes el dinero que ganas por ser cómplice de la empresa que causa tanta desazón en tu negocio. Deja ese trabajo cariño. Ya verás que bien te sienta", le recomendó el catalán. "Estoy convencido de que con la popularidad que has conseguido no tardarán en llamarte para concursar en Tu cara me suena".

Unas palabras que no han sentado nada bien al exguardia civil: "El día 17 de noviembre me llega a mi móvil un pantallazo de un carta que le dedicas a mi hija en la revista Lecturas. Una revista que tú y La fábrica de la tele usáis para destruir a mi familia. Estás acosando a una mujer de 25 años, que además es hija de una amiga tuya. Mi hija nunca ha hablado mal de ti ni de su madre, pero nunca te ha bailado el agua. Intentas hacerme daño a mi a través de mi hija. Deja a mi familia en paz y atácame a mi, de hombre a hombre".

El marido de Olga Moreno acusa al comunicador de ser un manipulador profesional y defiende el trabajo de su hija en el programa de Telecinco, así como la labor de la productora Unicorn Content en la que Ana Rosa es presidenta: "Eres un manipulador, no hables de la cadena, en la cadena hay diferentes productoras. La productora donde trabaja mi hija no tiene nada que ver con la que trabajas tú. En Unicorn no se difama, hay pluralidad, no se acosa, no se hace daño a las personas y no se vende humo. Unicorn sigue ganando audiencia y La fábrica de la tele sigue perdido. La gente, el público, os ha dicho: ‘Hasta aquí, ya basta de mentiras y de vender humo’".

Para Antonio David, Jorge Javier no es más que un "bufón endiosado" que "abusa de su poder como presentador": "Humillas, vejas, insultas... ¿pero quién te crees tú para decidir cuando se acaba o no la carrera de alguien en televisión? ¿Pretendes hacer como hija lo que hiciste por ejemplo con Olvido Hormigos? ‘Jorge Ja’ tienes un máster en destrozar mujeres: Rosa Benito, Raquel Bollo, María José Campanario, Carmen Borrego, Chayo Mohedano y ahora tienes una nueva, Juls Janeiro. Y así un sinfín de mujeres a las que habéis destrozado", le recuerda en el vídeo.

Concluye exigiendo al presentador unas disculpas públicas por no haber representado su obra de teatro en Lorca alegando problemas de salud cuando en realidad fue "para pegarse una fiesta": "Te dedicas a preocuparte por el trabajo de mi hija, preocúpate por el tuyo y pide disculpas a todos aquellos que han pagado una entrada para verte en Lorca. En mi juicio laboral fuiste como testigo la segunda vez, la primera no fuiste porque alegaste que tenías que una función en Torremolinos, y la juez te dijo que te esperaba y no acudiste. Ahora cancelas un teatro en Lorca y te pegas una fiesta ¡Qué gran profesional eres! ¡Cómo respetas a tu público y a la justicia!".