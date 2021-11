Mayra Gómez Kemp explota contra Paz Padilla por sus preguntas sobre la muerte

Mayra Gómez Kemp está viviendo uno de los años más complicados de su vida. El pasado enero perdió a su marido Alberto Berco debido a un infarto fulminante que acabó con su vida. Un doloroso episodio que este martes narró en Sálvame durante una conversación con Paz Padilla que también perdió a su esposo hace un año. Lo que en principio parecía una entrevista amable, puso al límite a la invitada debido a los comentarios incisivos de la presentadora sobre la pérdida de seres queridos y el duelo personal para afrontarlo

La mítica presentadora del Un, dos, tres... reconoció sentirse "muy sola" tras la pérdida de su marido, con el que compartió 48 años de su vida: "Egoístamente, lo echo de menos", apuntó. "Echar de menos, lo vas a echar de menos siempre. ¿Puedes olvidar una vida en un año? Imposible. No podemos obsesionarnos con olvidar", replicó Paz Padilla Padilla, a lo que la invitada añadió: "No es cuestión de olvidar, pero se necesita un tiempo para pasar el duelo". "Para aceptar", apuntó la presentadora. "Yo no aceptaré nunca que me falte mi marido. Yo no soy tú. Tú puedes aceptarlo, yo no (…) Porque no. Porque lo amo, porque lo sigo amando, lo echo de menos, me falta su olor, su contacto ", explicó Mayra.

Ante las réplicas constantes de Paz Padilla, la invitada se mostró rotunda: "Cada uno ama como quiere y echa de menos como quiere". "¿Te preguntas dónde está él? ¿Por qué ha muerto?", preguntó la humorista. "No. Él murió porque llegó a una edad y tuvo un problema cardiaco. Esas cosas no me las pregunto. La vida es la vida, pero no tengo por qué aceptarlo. No soy santa María de los cojones", estalló la invitada mientras el público aplaudía.

"Quieres que piense como tú y no, yo soy yo", continuó Gómez. "Lo que tenemos que hacer es no sufrir. Yo también echo de menos a mi marido, pero procuro no sufrir", apuntó Paz. "¿Por qué no? Si yo, al sufrir, me siento más cerca de él, porque lo echo de menos. Me parece muy bien que tú no sufras. Ahora, los que sufrimos lo hacemos y punto", concluyó recibiendo de nuevo la ovación del público en plató.