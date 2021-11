Antonio David Flores está de vuelta con un nuevo vídeo en su canal de Youtube en el que ataca de nuevo a Jorge Javier Vázquez. El exguardia civil analiza las disculpas emitidas por el presentador en su regreso a la televisión este lunes tras la cancelación de una función de su obra teatral en Lorca alegando un problema de salud. Una decisión muy cuestionada cuando salieron a la luz unas imágenes tomadas al día siguiente de Jorge Javier durante una fiesta en la noche madrileña.

"Esas disculpas me saben a poco porque las he entendido como un perdón forzado", dice el recién estrenado youtuber. "Las entiendo como unas disculpas forzadas, ¿quizá por el vídeo que le dediqué hace unos días?". El exmarido de Rocío Carrasco "ha echado de menos" un arrepentimiento sincero a su público y a esas personas mayores "de las que durante tanto tiempo te has burlado": "Aprovecha también para pedir disculpas a mi hija, a las mujeres que has vejado y a las familias que has destrozado. Haz autocrítica".

En el vídeo carga también contra su excompañera María Patiño, que hace unas semanas aseguró tener pruebas de que el propio Antonio David habría pegado los carteles donde se le tildaba de "maltratador" que se vieron en Málaga y le acusó de mandar a su hija Rocío Flores a poner "una denuncia falsa" en su nombre: "Estoy esperando que enseñes aquella documentación que dijiste que ibas a mostrar a la audiencia sobre la pegada de carteles. Aquel vídeo en el que se supone que se me ve pegándolos. Aquella acusación de que había utilizado a mi propia hija para que pusiese una denuncia falsa en mi nombre".

"Han pasado casi siete meses desde el documental. Vendisteis a bombo y platillo que la emisión serviría para abrir la causa de mi exmujer. ¿Dónde está esa reapertura? Os recuerdo que siete magistrados supervisaron la denuncia de violencia de género. Archivada. Sobreseída. Aquí estoy, para que os sigáis metiendo conmigo", concluye sonriente en el vídeo.