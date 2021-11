La reina Sofía, un gran apoyo a la cultura

Un año más doña Sofía asistió a los premios de pintura que cada año otorga la firma de coches BMW, que en esta ocasión celebraba su 36 edición. Como es costumbre, la Reina Emérita llegó acompañada por su hermana la princesa Irene de Grecia, que fue recibida por Manuel Terroba, presidente de la firma automovilística, y su responsable de comunicación, Pilar García de la Puebla. A su llegada el público que se encontraba en la sala se puso en pie y le dieron una gran ovación, y gritos de "Viva la Reina" que Su Majestad dio muestras de agradecer en todo momento.

El primer premio está dotado con 25.000 euros, que recayeron en Silvia Cosío. Aparte también hay becas que oscilan entre los 8.000, que recibió Francisco Mayor, y los 6.000 para Ana Barriga. Por no olvidar una de 4.000, en la cateroria de infantil, para Ginevra Maglia. Una vez finalizada la entrega de los galardones se ofreció un concierto a cargo de la Sinfónica de Extremadura, combinado con la danza de la compañía de Antonio Najarro. En esta ocasión , la presentación corrió a cargo del actor Luís Tosar, bajo el titulo arte+arte+arte.

Hubo una gran coincidencia, y es que era la primera vez que a este acto acudía Victoria Federica, nieta de Doña Sofía, que saludó de manera muy cariñosa tanto a su abuela como a su tía. Llegó acompañada de su amigo Tomás Páramo,.

En esta ocasión , el dinero recaudado por la venta de entradas irá destinado para ayuda de los destrozos ocasionado por la erupción del volcán Cumbre Vieja, en la isla de la Palma.

Hubo una gran convocatoria, a la que asistió Marta Sánchez con su novio, Paloma Segrelles, el modelo Andrés Velencoso, Eugenia Ortiz, Nati Abascal... "He llegado ayer de Nueva York, y se nota muchísimo lo de la pandemia, como hay tanto negacionista te exigen todo tipo de pruebas para entrar en los sitios". Cayetano Martínez de Irujo tampoco quiso faltar, y al preguntarle por su salud, me dijo que se encontraba muy bien. " Afortunadamente estoy totalmente recuperado. He venido solo, porque Bárbara no ha podido, y mis hijos están viviendo fuera. Amina sigue en Inglaterra, estudiando, y Luis está en Ecuador trabajando. He tenido mucha suerte con ellos, porque son muy buenos estudiantes, no como yo" comentó entre risas.

Este año no fue posible charlar con Doña Sofía, que permaneció un rato durante el coctel que se ofreció, estuvo en un salón con un grupo muy reducido de personas, por precaución a La Covid. Tan solo se limitó a saludar.