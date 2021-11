Pepe Navarro vuelve a Telecinco para demostrar que no es el padre del hijo de Ivonne Reyes

Pepe Navarro se sentará en el plató de Sábado Deluxe este fin de semana tras una larga temporada alejado de la televisión. A pesar de su retirada, el veterano presentador regresa para terminar de una vez por todas con lo que considera una gran mentira: la supuesta paternidad de Alejandro, el hijo de Ivonne Reyes. Hace apenas unos meses, Alejandro renunció a la pensión que su padre dejó de pasarle, una decisión que suponía la firma de la paz entre la expareja, cuya batalla los había enfrentado ante el juez en varias ocasiones.

Navarro quiere confirmar que la verdad jurídica, la que asegura que el joven es su hijo, no se ajusta a la verdad genética. Para demostrarlo ante la audiencia, el periodista ha facilitado gran cantidad de documentos al programa de Telecinco. "Viene a contar todo con el máximo detalle. Tenemos sentencias, investigaciones, pruebas genéticas...", adelantó Patricia González, directora del Deluxe.

Tras varios intentos de conocer a su padre, Alejandro no obtuvo respuesta hasta noviembre de 2015, cuando el presentador por fin accedió. Comenzó una relación a través de Whatsapp y la intención de ambos era conocerse. En los papeles, Navarro demostraría que existe una conversación en la que accedió a hacerse las pruebas de paternidad, pero la comunicación entre ambos se rompió de forma repentina por culpa, según él, de Ivonne Reyes.

Pero, ¿por qué quiere demostrar ahora que no es el padre de Alejandro cuando el juez le brindó la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones? Navarro reconoce que se equivocó entonces y por eso no existen pruebas genéticas. Ante su negativa, la justicia dictaminó que es el padre.

Andrea Navarro, hija del presentador y Eva Zaldívar, estuvo dispuesta a demostrar que el hijo de la venezolana no es fruto de una relación con su padre. Aunque no se ha pronunciado de manera pública, ella fue la encargada de presentar el recurso de revisión de la sentencia aportando una prueba genética realizada por un detective privado en la que se certificaba que Alejandro, el hijo de la venezolana, no es su hermano. La justicia se pronunció al respecto y no admitió a trámite la demanda de revisión por un defecto de forma, sin derecho a recurso alguno.