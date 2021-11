Pepe Navarro se sentó este sábado en el 'Deluxe' para hablar abiertamente de su guerra judicial con Ivonne Reyes por la paternidad del hijo de esta, Alejandro Reyes. Y cuando dio la una de la madrugada, una pregunta de Paloma García Pelayo fuera del guión ofendió y mucho a Jorge Javier Vázquez, que saltó en contra de la periodista para defender a su invitado.

La pregunta de Paloma García Pelayo versaba sobre la demanda por lesiones que puso Vanesa Martín a Pepe Navarro, resuelto en los tribunales a favor de la demandante.

Jorge Javier le dice a Paloma que no quiere coincidir durante una temporada con ella en el programa por las preguntas que le hizo a Pepe Navarro (me caigo muerta) #sabadodeluxe #pepenavarrodeluxe pic.twitter.com/eQ5kJW6IEM — FUERZA ADARA 💜💜 (@MarlaGarMar22) November 28, 2021

La pregunta debió salirse del guión marcado con Pepe Navarro, pero quien reaccionó fue Jorge Javier Vázquez, el mismo que viene, junto a Carlota Corredera, presentándose como defensor del feminismo televisivo a raíz del exitoso docudrama sobre Rocío Carrasco.

Mientras Pepe Navarro guardaba silencio, limitándose a matizar que "no es noticia", Jorge Javier arremetía contra Paloma García Pelayo, que asistía sorprendida y decepcionada a un nuevo ejemplo de la actitud tiránica del presentador en plato.

"Estoy profundamente decepcionado contigo como presentador y no me gustaría coincidir contigo en varios programas, estamos en un momento delicado como para que vengas tú en esta situación"; dijo, evidentemente nervioso y también un tanto amenazante.

El "momento delicado" podría ser tanto la tesitura política pese al galardonado documental feminista amparado por el Gobierno, o bien la hecatombe de audiencia de los espacios de la productora en los últimos meses (pese a que la presencia de Pepe Navarro sí ayudó en esta ocasión a levantar el Deluxe por encima de La Voz).

"Todos hemos aceptado que viene a hablar de Ivonne Reyes y tú sacas un asunto que no tiene que ver con el caso y has contribuido a ponernos en una situación tremendamente delicado", dijo Jorge Javier, obviando que se trata de un caso de violencia contra la mujer que, a diferencia del de Rocío Carrasco, que ha servido a La Fábrica de la Tele para hacer especulación durante meses, está sentenciado en los tribunales.

"Lo sabías desde el principio, no entiendo el empecinamiento". "Si querías quedar como periodista…", dijo, recordándole una conversación anterior en los pasillos, obviando también el historial de violencia de género en programas presentados por él mismo, como el de Carlota Prado, que decidirá en los tribunales a principios del año que viene.

Yo siempre me he sentido libre en este programa". Algo que cortó, de nuevo, el catalán: "Nos has ofendido a nosotros como programa, es profundamente irresponsable", dijo Jorge Javier a una periodista que no entendía demasiado bien lo que ocurría.