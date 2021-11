"La Fábrica de la Tele ha condenado a un inocente y encubre a un culpable de malos tratos", con estas palabras comienza el vídeo que ha publicado esta semana Antonio David Flores en su canal de Youtube. El exmarido de Rocío Carrasco hace referencia a la polémica surgida este fin de semana en el programa Sábado Deluxe cuando Jorge Javier Vázquez censuró a la periodista Paloma García Pelayo durante la entrevista Pepe Navarro por una pregunta sobre los malos tratos a Vanessa Martín, una de sus exparejas.

En el año 2002, Pepe Navarro fue condenado por malos tratos e injurias a la que entonces era su pareja, algo que el programa intentó tapar a toda costa: "Es injusto Vanessa, porque si los de La fábrica de la tele realmente fuesen los abanderados de la lucha contra la violencia de género en lugar de sentar a Pepe Navarro en su plató pagándole una pasta, te hubiesen llevado a ti para contar tu testimonio, pero tú no les interesas. Interesa el personaje", aseguró Antonio David recordando la utilización que se hizo del documental de Rocío Carrasco y el feminismo "para ganar audiencia".

Según el youtuber, la productora no quería "que se supiese que Pepe Navarro tenía esa sentencia" para que no se les "cayese el chiringuito": "Coartan la libertad de expresión para encubrir la violencia de género y dicen que es una pregunta desafortunada porque les revienta el negocio".

Antonio David volvió a cargar contra Jorge Javier Vázquez, al que acusó de hipócrita y mal profesional: "Espero que el ministerio de Igualdad te tenga presente para los siguientes premios de las meninas. Estabais escondiendo la realidad hasta que Paloma García Pelayo lo ha destapado con su pregunta. A mí me despedisteis aludiendo a un documental que habéis vendido durante más de cuatro meses. Condenando públicamente a una persona por maltrato cuando los jueces han dicho todo lo contrario. Atacas a Paloma por no seguir las directrices del programa. Lo que hizo fue su trabajo y tú has condenado la libertad de expresión y a la libertad de información de un periodista".

Una polémica que según la exguardia civil destapa la "mala praxis, la hipocresía, la falta de conciencia y la falta de ética" de la productora propiedad de Oscar Cornejo y Adrián Madrid: "Ninguno de los que estáis ahí tenéis conciencia porque me habéis machacado sin tener una sentencia y tenéis la doble moral de sentar en vuestro Sábado Deluxe a un condenado. No tenéis ningún tipo de moral, lo único que os interesa es no perder la silla".

En otro de sus vídeos, en los que ha contestado a 50 preguntas planteadas por sus seguidores, Antonio David ha hecho referencia a Irene Montero y Pablo Iglesias, con los que no dudaría en sentarse a comer para explicarles su caso: "Una persona a la que te gustaría invitar a comer", le pregunta una reportera. "Irene Montero y Pablo Iglesias. Juntos", responde Antonio David sin profundizar en su respuesta.

Hay que recordar que la ministra de Igualdad ha sido uno de los grandes apoyos de la hija de Rocío Jurado desde que se estrenó el documental donde narró los supuestos malos tratos que le dio su marido: "El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo", tuiteó la de Podemos en su momento.