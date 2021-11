Ricardo Urgell, el arquitecto de la noche, planea el resurgir de los 80

Ricardo Urgell. | Gtres

Nombrar a Ricardo Urgell, para gente de cierta edad que vivó esa época dorada que fueron los 80, es todo un referente. Él es el creador de las míticas discotecas Pachá, por las que han pasado innumerables "celebrities" nacionales e internacionales. La primera de todas fue la de Sitges, a la que le siguieron Madrid, Ibiza y tantas otras. Unos años que marcaron una época, sin lugar a duda.

Ricardo también es el inventor de un lugar emblemático en Ibiza. El Lío, un local cuyas noches son igualmente emblemáticas y mágicas, con un espectáculo que se renueva cada año y una comida internacional que llena cada noche la sala, además de unas magníficas vistas al puerto de la isla donde están atracados los mejores barcos.

Ahora Ricardo Urgell, de la mano de Marilé Zaera, que durante décadas fue la relaciones publicas de El cielo de Pachá de Madrid, ha querido convocar a un grupo de amigos para presentar La Asociación cultural El Espíritu de los 80, de la que es Presidente de Honor. Sin ánimo de lucro, para promocionar proyectos culturales, artísticas y recreativas, en diferentes campos, como teatro, cine, museos, gastronomía, turismo, hostelería, discotecas, espectáculos musicales, su objetivo de lograr el resurgimiento de los 80.

"Todo esto ha sido obra de Marilé, que es la mejor relaciones públicas de Madrid. Es demasiado seria, y hemos formado un buen equipo desde hace décadas. Ya tenemos gente que nos apoya, como José Coronado, Sarasola, Los Secretos y demás, y nos iremos reuniendo para planificar actos. También vamos ha hacer una gran fiesta de inauguración, ahora queda mucho trabajo por delante porque esto no ha hecho nada más que empezar".

"Sigo viviendo en Ibiza, las ciudades grandes me agobian a pesar de ser de Barcelona una ciudad maravillosa, y ahora me da mucha pena por lo mal que está, con lo fue hace años. Lo que está ocurriendo en Cataluña es un desastre". Más claro no pudo ser, y lo dijo con una gran pena.