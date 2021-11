Kiko Matamoros, vetado en la entrevista de Pepe Navarro: "Estaba convocado y después no"

La entrevista a Pepe Navarro en el Deluxe amenaza real una tormenta perfecta en Sálvame. El periodista aseguró, como era de esperar, no ser el padre del hijo de Ivonne Reyes pese a la resolución judicial que así lo dice, y Jorge Javier Vázquez abroncó y censuró una pregunta fuera de guión de Paloma García Pelayo, que recordó a Navarro un juicio por agresión a una ex que perdió hace años.

Pero el propio fue Kiko Matamoros, habitual también del Deluxe, quien hizo saltar todas las alarmas. Emma García preguntó al tertuliano por qué no había estado el sábado ocupando su silla habitual… y su respuesta fue interesante.

Kiko confirmó que no estuvo en la entrevista y, ante la pregunta de Diego Arrabal sobre si había algún motivo especial, él dijo no saber la razón a la vez que fue enormemente claro.

"Pues no sé. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Yo en principio estaba citado, luego me llamaron y dije ‘uy, mira qué bien. Voy más tarde y veo el partido del Barça". Arrabal interpretó entonces que a Kiko "le vetaron".

Kiko Matamoros dijo no saber si le habían vetado, solo que "estaba convocado y le desconvocaron". Arrabal dijo a este respecto que "cuando él vio quién estaba citado, dijo 'este sí y este no'. Y él lo dio a entender en un momento de la entrevista, diciendo a compañeros 'he querido que estés tú y tú'".

Kiko aseguró entonces: "No lo sé. A mí no me contaron nada. Sí que coincidí con Pepe en el plató, al final de la entrevista. Me saludó muy correctamente, me dijo '¿qué tal está mi mejor enemigo?", dijo.